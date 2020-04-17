شكرا لقرائتكم خبر عن عـــاجل : الصحة العالمية تزلزل العالم وتعلن عن موعد إنتاج أول لقاح ضد "فيروس كورونا".. شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن إنتاج لقاح ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، لن يكون قبل عام على الأقل.

وقالت المنظمة على موقعها الإلكتروني: إن “بعض الدول الأوروبية شهدت تراجعًا في انتشار فيروس كورونا، بينما لا تزال بريطانيا وتركيا تشهدان انتشارًا متسارعًا”.

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وأضافت “الصحة العالمية”: أن “90% من إصابات فيروس كورونا قادمة من أوروبا والولايات المتحدة، ولم نشهد ذروة انتشاره بعد”.

موعد إنتاج لقاح ضد “فيروس كورونا”

وفي السياق، تجاوز عدد وفيات فيروس كورونا حول العالم، اليوم الخميس، 140 ألف حالة حسب موقع Worldometer، المتخصص في رصد ونقل معطيات الفيروس.

وأفادت معطيات الموقع، أن وفيات الفيروس بلغت 141 ألفاً و913، والإصابات وصلت إلى مليونين و118 ألفاً و713.

وتصدرت الولايات المتحدة، دول العالم في عدد الوفيات بـ 33 ألفاً و387، تلتها إيطاليا في المرتبة الثانية بـ21 ألفاً و645، ثم إسبانيا ثالثة بـ19 ألفاً و130، تبعتها فرنسا رابعة بـ17 ألفاً و167.

وفي المرتبة الخامسة حلّت بريطانيا بـ13 ألفاً و729، ثم إيران سادسة بـ4 آلاف و869، وبلجيكا سابعة بـ4 آلاف 857، وألمانيا ثامنة بـ3 آلاف و856.

وحتى مساء اليوم الخميس، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليونين و129 ألفاً، توفي منهم أكثر من 142 ألفاً، فيما تعافى ما يزيد على 539 ألفاً، حسب موقع “Worldometer”.