شكرا لقرائتكم خبر عن هذه الدولة العظمئ وكبار الدول الاوربية يفاجئون الجميع ويعلنون "الفياجرا" هو اعلاج الوحيد للقضاء على "كورونا".. "شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في دراسة غريبة من نوعها، أكد فريق بحثي من الولايات المتحدة وثلاث دول أوروبية أن الفياجرا يمكنها أن تساعد في محاربة مرضى الفيروس كوفيد 19 .

وأكدت الدراسة أن الفياجرا يوجد بها غاز اكسيد النيتريك الذي يساعد على تمديد الأوعية الدموية وزيادة كمية الأكسجين المتدفقة في جميع أنحاء الجسم وعلاج الأطفال الذين يعانون من عيوب بالقلب عند الولادة.

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“الفياجرا” علاج فعال للقضاء على كورونا

كما أكدوا أنه يمكن الإعتماد على الفياجرا كبديل لأجهزة التنفس الصناعي، كونها توفر الأكسجين اللازم للرئتين.

ويجري الباحثون الآن تجارب على غاز الفياجرا في علاج حالات خفيفة ومعتدلة بين العاملين بالقطاع الصحي والمرضى في أمريكا وإيطاليا والنمسا والسويد .