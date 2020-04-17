شكرا لقرائتكم خبر عن عــــاجل : الامم المتحدة تقوم بإجلاء جميع موظفيها والعاملين الأجانب في عدن بشكل مفاجئ عبر طائرة خاصة.. "تفاصيل" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت أنباء متفاوتة من أكثر من مصدر يمني جنوبي، إن الأمم المتحدة أجلت رعاياها وموظفيها بالكامل من مدينة عدن بصفة عاجلة على متن طائرة خاصة غادرت مطار عدن الدولي.

وقالت المصادر إن “طائرة خاصة أجلت الموظفين الأجانب التابعين للمنظمات الدولية العاملة في عدن وتم نقلهم إلى العاصمة الأثيوبية أديس أبابا بشكل مفاجئ وعاجل”.

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وتوقعت المصادر أن يكون إجراء الأمم المتحدة المفاجئ، ناتج عن وجود معلومات بشأن ظهور حالات فيروس كورونا في عدن، حيث لا يزال يستقبل مطار عدن الدولي طائرات عسكرية على الرغم من إعلان حكومة الشرعية إغلاق كافة المنافذ الجوية أمام الرحلات ذهاباً وإياباً بسبب تفشي وباء كورونا عالمياً.

في هذا السياق توقع محللون أن يكون إجلاء الأمم المتحدة لجميع الموظفين الأجانب العاملين بمنظماتها والمنظمات الدولية الأخرى في عدن لأسباب عسكرية متوقعة، حيث من المتوقع أن تشهد عدن موجة صراع مسلح جديدة بين قوات “الشرعية” من جهة وقوات المجلس الانتقالي الجنوبي من جهة ثانية.