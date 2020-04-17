شكرا لمتابعة خبر عن فضيحة أخلاقية تهز الرأي العام.. ضابط كويتى يتحرش بفتاة ثم يصدمها بسيارته والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصدرت وزارة الداخلية الكويتية، امس الخميس، قرارًا بشأن طالب في أكاديمية عسكرية وهو نجل عضو في مجلس الأمة الكويتي ارتكب جريمة آخلاقية.

وأفاد حساب "المجلس" الكويتي عبر "تويتر"، أن وزارة الداخلية قررت فصل نجل نائب في مجلس الأمة من كلية سعد العبدالله للعلوم الأمنية بعد تسجيل قضية تحرش والاصطدام بسيارة فتاة.

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وكانت الفحوصات، التي أجراها الطب الشرعي في الكويت، لنجل أحد نواب مجلس الأمة الذي اصطدم بسيارة فتاة، أكدت أنه كان مخمورًا، وقام بالاصطدام بسيارة الفتاة بعد محاولته اللحاق بها ولفت نظرها إلا أنها تجاهلته.

وترجع تفاصيل القضية إلى شهر فبراير الماضي وقال مصدر أمني وقتها إن "ابن النائب جرى حجزه في مركز شرطة أبوفطيرة مع مواطنين اثنين كانا برفقته في مركبة والده المخصصة له من مجلس الأمة"، وفقا لما نشرته صحيفة "القبس" الكويتية.

وأضاف المصدر: أن "ملف القضية رفع إلى كبار القيادات الأمنية في وزارة الداخلية"، مشيرا إلى "توجه بتطبيق أقصى العقوبات على المتهم، لأنه طالب ضابط".