الحوثيون يعلقون عمل المنظمات الدولية في صنعاء بعد الاشتباه بـ3 إصابات كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 17 أبريل 2020

وجهت مليشيا الحوثي في اليمن، كافة المنظمات الأممية والدولية العاملة في صنعاء، بتعليق العمل من المكاتب مؤقتا، بعد الاشتباه بثلاث حالات مصابة بفيروس كورونا في سكن الأمم المتحدة.



وقال مسؤول في إحدى المنظمات الأممية، في تصريح لـ"إرم نيوز" إنه "فعلا صدر توجيه بتعليق عمل المنظمات وإيقاف دوام موظفيها من المكاتب منذ أمس الخميس وحتى الإثنين المقبل".

ويأتي ذلك في وقت جرى فيه تداول وثيقة صادرة عن ما يعرف بالأمانة العامة للمجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي في صنعاء التابعة للحوثيين، تفيد بأنه تم الاشتباه بثلاث حالة مصابة بكورونا في سكن الأمم المتحدة.

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واتهمت الوثيقة منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن ليز غراندي، بالتستر على الحالات المشتبه بها.

وبحسب ما جاء في الوثيقة، فقد تقرر "إيقاف تحركات المنظمات ومنع تنقل موظفيها المحليين والأجانب في صنعاء من مكاتبهم وعدم تنقلهم بين المحافظات والتزام منازلهم حتى يتم التأكد من نتائج الفحوصات للحالات الثلاثة من قبل وزارة الصحة".

ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من منظمة الصحة العالمية تجاه هذه التطورات.

وسجلت اليمن حالة وحيدة مؤكدة مصابة بفيروس كورونا في محافظة حضرموت.