شكرا لمتابعة خبر عن وردنا الان : الحوثيون يتهمون مسوؤلة أممية بالتستر على حالات اشتباه بفيروس كورونا في صنعاء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أقرت ما تسمي ب" الامانة العانة للجنة العليا لإدارة وتنسيق الشئون الانسانية والتعاون الدولي" التابعة لمليشيات الحوثي اجراءت عاجلة بمنع تنقل المنظمات الأممية الناشطة في اليمن بين المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين ومنع تواجد الموظفين المحليين والأجانب بمكاتبهم وذلك على خلفية الإشتباه بوجود 3 حالات إشتباه إصابة بفيروس كورونا داخل سكن الأمم المتحدة".

وبحسب تعميم صادر عن " الامانة العانة للجنة العليا لإدارة وتنسيق الشئون الانسانية والتعاون الدولي" اتهمت فيه الامانه ممثلة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي باليمن " ليز غراندي " برفض الكشف عن أسماء ثلاث حالات يشتبه باصابتها بفيروس " كورونا.

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واكدت الامانه في تعميمها أن الحالات المشتبه بها " تقيم داخل مقر سكن الأمم المتحدة بصنعاء كما لم يتم كتابة اسماء المصابين في الفحص الطبي وهو ما اضطر معه الى منع تنقل المنظمات الأممية بين المحافظات ومنع مزاولة موظفيها لاعمالهم في مكاتبهم الرسمية .

وقد فرضت السلطات الأمنية بصنعاء حراسات مشددة على مقر سكن الأمم المتحدة لمنع خروج أي من المتواجدين بداخله كاجراء احترازي لمنع انتقال العدوى المحتمله بفيروس " كورونا "