شكرا لمتابعة خبر عن جباري .. الحوثيون ينكثون عهدهم مع اهالي "الثوخب" ويزجون العشرات منهم في سجونهم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال الناطق الرسمي لمحور الضالع القتالي, فؤاد "جباري", ان جماعة الحوثي تنكث عهدها مع أهالي "الثوخب" وتزج العشرات منهم إلى سجونها .

وتحدث جباري لإذاعة "هنا عدن" اندلعت ليلة أمس في قطاعي "الثوخب" و"حبيل يحيى" شمال شرق مديرية الحشاء ,معارك شرسة بين القوات الجنوبية من جهة وبين المليشيات الحوثية من جهة أخرى استمرت لأكثر من ساعتين" .

جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:

عاجل : مقطع فيديو أثار غضب هيفاء وهبي وجعلها تنفجر غضباً وطلبت حذفه مباشرتاً .. شاهد كيف بدت “سمينة وشعرها منكوش”

وردنا الأن "بن زايد" يطلق "رصاصة الرحمة" على الداعي وسيم يوسف محكمة جنايات أبو ظبي تصدر حكماً نهائياً

شاهد بالفيديو : صالح الجسمي يحسم الجدل ويفجر مفاجئ مزلزله ويكشف حقيقة تورط ميساء مغربي في قضية المخدرات في دبي

شاهد بالفيديو : في أول ظهور لها.. زينب ابنة الفنان يوسف شعبان تخطف الأنظار

ابنة المخرج "بسام الملا" و نجمة "باب الحارة" تكشف عن ساقيها بصورة فاضحة .. (شاهد)

Advertisements

شاهد حرب كلامية تشتعل بألفاظ وشتائم جريئة بين هند القحطاني وأروى عمر فما قصة “شوفوا صدري”؟! (مشاهد صادمة وفاضحة)

الفنانة نسرين طافش بـ جمال مذهل تشارك في تحدي المرونة للمشاهير ... وتحصل على الدرجة الغير متوقعة

هل يشارك الزعيم عادل إمام نادية الجندي ونبيلة عبيد بطولة أول مسلسلاتهما؟ (فيديو)

أخيرآ : خادمة نانسي عجرم تحسم الجدل وتعترف أمام القاضي بالعمل الفاضح الذي كان يقوم به زوج نانسي أثناء دخول الشاب السوري فقتله خشية من الفضيحة (تفاصيل)

"اللبؤة" تترك زوجها "الاسد" وتعاشر هذا الحيوان المفترس..وعندما حان وقت ولادة اللبوة كانت المفاجئة التي صعقت الجميع ( شاهد 3 صور لم تشاهدها في حياتك كلها )

|| لمتابعة جميع أخبار الخليج 365 عبر " Google news " أولاً بأول لكي لا يفوتك أي جديد

وحاولت جماعة الحوثي شن هجوم باتجاه مواقع القوات الجنوبية معزز بمختلف أنواع الأسلحة وهو الأعنف مما دفع القوات الجنوبية على الرد على مصادر النيران والتصدي لمجاميع العناصر الحوثية المتسللة , وأوقعت خسائر كبيرة بتنفيذ نوعية استباقية ومواجهات مباشرة بالأسلحة الخفيفة بالقرب من نقاط الاشتباك مع العدو".

وأضاف "قطاع الثوخب هو جبهة جديدة اندلع فيها المواجهات مؤخرا في جبهات محور الضالع خلال الأسبوعين الماضيين بعد أن حاولت جماعة الحوثي التوسع في القطاع ونكثها بالعهد مع أهالي "الثوخب" التابعة لمديرية الحشاء وزجت بالكثير منهم في سجونها مساحة القطاع تتراوح بين 5 إلى 7 كيلو متر تتوزع تضاريسها بين جبال ووديان وهضاب .