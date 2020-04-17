شكرا لمتابعة خبر عن الحوثيون : يتحدثون عن استهداف قصر اليمامة الديوان الملكي السعودي في الرياض بالصواريخ الباليستية والمجنحة وعدد من الطائرات المسيرة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول ناشطون حوثيون على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة الليلة ، منشورات أكدوا فيها أن جماعتهم استهدفت قصر اليمامة الديوان الملكي في العاصمة السعودية الرياض.

وأوضحوا أنه تم استهداف قصر اليمامة والديوان الملكي في الرياض بعدد من الصواريخ الباليستية والمجنحة وعدد من الطائرات المسيرة، مشيرين إلى أن ذلك يعتبر رد على ما أسموه الجرائم المستمرة التي يرتبكها ما وصفه بالعدوان السعودي.

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