شكرا لمتابعة خبر عن بعد ما تم اكتشافه : الحوثيون يصدرون توجيهات عاجلة وعقوبات قاسية تنتظر المتورطين بنقل الكارثة إلى ملايين اليمنيين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - طالبت اللجنة العليا لمواجهة الأوبئة التابعة لجماعة الحوثي يوم امس السلطة القضائية بإنشاء محكمة جزائية للنظر في قضايا المتورطين في تهريب الأشخاص عبر الحدود ومن المحاجر والذين قد يكون بينهم من يحمل فيروس كورونا.

وشددت اللجنة على ضرورة اقرار عقوبات قاسية في حق من ثبت بتورطه في هذه الأعمال لما يحمله عدم خضوع القادمين من الخارج للحجر الصحي من مخاطر مباشرة على ملايين المواطنين .

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وفي هذا السياق ضبطت عناصر جماعة الحوثي يوم امس بمديرية بني ضبيان محافظة صنعاء بالتعاون مع المواطنين متسللين أثنين كانا في طريقهما إلى العاصمة صنعاء.

وأوضح المصدر أن المتسللين أحدهما جاء من محافظة مأرب والآخر قادم من المهرة وتجنب دخول مركز الحجر الصحي في البيضاء.

ولفت ألى أنه تم إحالة المتسللين لمركز الحجر الصحي بمركز المديريه في إطار التدابير والإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا