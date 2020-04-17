شكرا لمتابعة خبر عن الشرعية والمجلس الانتقالي يحسمان مصير المعركة العسكرية في العاصمة الموقتة عدن والسعودية تحدد الهدف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نقل موقع عدن تايم عن مصادره أن قيادة التحالف العربي في عدن ممثلة بالسعودية سترعى لقاء هام لقيادات عسكرية وأمنية من طرفي الشرعية والمجلس الانتقالي.

وأكدت مصادر مطلعة أن اللقاء ستحضره قيادات عسكرية جنوبية من أبين من طرف الشرعية وسيمثل الانتقالي في هذا اللقاء قيادات عسكرية وأمنية رفيعة كما ستحضر اللقاء قيادات عسكرية في لجنة التهدئة.

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وسيقف اللقاء الذي يتوقع انعقاده اليوم الجمعة أمام نقاط محددة في مقدمتها وقف التحشيد من قبل الطرفين.

وتفيد معلومات مؤكدة أن أعضاء في لجنة التهدئة سترافق القيادات العسكرية التابعة للشرعية القادمة من أبين بينهم العميد سند الرهوة وأبو مشعل الكازمي إلى مقر قيادة التحالف.