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عدن - ياسمين التهامي - كارثة من مينا الحديدة" مع قدوم شهر الرحمة .. المحافظات التي تخضع لحكم الحوثي يترقبون في الايام المقبلة خبر مؤسف !

واصلت قوى العدوان احتجاز 19 سفينة محملة بالمشتقات النفطية والمواد الغذائية. وأوضح مصدر في ميناء الحديدة أن السفن النفطية التي تحتجزها قوى العدوان تحمل أكثر من 433 ألف طن من البنزين والديزل والمازوت، بينما تحمل السفن الغذائية 30 ألف طن من القمح و30 ألف طن من الصويا. جديد اب برس Advertisements ​ وأشار المصدر إلى أن قوى العدوان تتعمد احتجاز سفن المشتقات النفطية والمواد الغذائية لفترة طويلة رغم حصولها على تصاريح من الأمم المتحدة، وذلك في إطار الحرب الاقتصادية التي تفرضها قوى العدوان على الشعب اليمني منذ خمسة أعوام.. مستنكرا هذا العمل الاجرامي خاصة مع قدوم شهر رمضان المبارك والانتشار المخيف لفيروس كورونا.

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