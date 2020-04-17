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عدن - ياسمين التهامي - "غربة البن" والسبب كورونا.. من الهند الى تركيا والعودة الى اليمن .. تفاصيل لكل ماتريد معرفتة عن المسلسل الرمضاني وعن الوجوة الجديدة تفاصل !

في الوقت الذي أكدت فيه مصادر خاصة لـ اب برس ان مسلسل غربة البن الجزء الثاني سيعرض في قناة المهرية التي تبث من تركيا فقد كشف تقرير صحفي نشره موقع العربي الجديد بعض من ملامح المسلسل .

جديد اب برس

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وتفصيلا : من الهند إلى اليمن، أجبر فيروس كورونا الجديد منتجي الجزء الثاني من المسلسل اليمني الأكثر مشاهدة في الموسم الماضي، "غربة البن" على تغيير المكان، وربما بعض الوجوه التي ظهرت في النسخة الأولى؛ نتيجة الحظر الذي فرضته دول العالم على السفر من أجل احتواء الانتشار المتسارع للوباء.

اقتضى الأمر تبديل مكان التصوير ليصبح في اليمن فقط، بعد أن كانت المشاهد المخطط لتصويرها في الهند تحتل نحو 20 حلقة من حلقات المسلسل الثلاثين.

القصّة هي الأخرى يعكف المؤلف على تغييرها بعد أن قام بتطويرها عن قصة الموسم الماضي بما يتناسب مع المكان، الأمر الذي أربك العمل قليلاً؛ خاصة لمجيئه بشكل مفاجئ وفي الشهر الأخير قبل موعد العرض، بالإضافة إلى غياب بعض الوجوه التي شاركت في النسخة الأولى، كالممثلة الشابة أفنان الوصابي بعد زواجها، وتعذَر عودة الفنان والممثّل عمّار العزكي من السعودية.

كان طاقم العمل قد تطلّع في الموسم الجديد إلى مناقشة عدة قضايا يعانيها اليمنيون في الغربة التي يجبرون عليها مكرهين، إما للعلاج أو العمل أو التعليم، إضافة إلى مناقشة استثمار التجار اليمنيين خارج اليمن، وما يترتب على كل ذلك من سلبيات على المستوى الشخصي أو الوضع العام للبلد، بعد أن اقتصرت غربة الموسم الأول على هجرة الشباب للبحث عن مصدر دخل في الخارج، يؤمّنون من خلاله مستقبلهم، ما يجعلهم يتركون خلفهم أسرهم الحزينة، حيث يتجلى دور المرأة اليمنية في القيام بمهام الرجل في الزراعة وبناء الأسرة المحافظة والناجحة، رغم غياب رب الأسرة لعقود.

تلك التطلعات بدّدها الوباء بما خلقه من عراقيل يصعب على المنتج حلّها، ومعها "تبدّدت فرصة استضافة النجم الهندي سلمان خان، الذي وافق على المشاركة في عدة مشاهد مع الممثلين اليمنيين"، كما يقول مصدر فني في طاقم العمل. ويضيف، في حديث "من الممكن لو انزاح الوباء عن البلدان وفتحت المطارات، استكمال المسلسل بقصته السابقة؛ لأن المشاهد التي يتم تصويرها حالياً مشتركة في القصة الأساسية والطارئة". ويلفت المصدر إلى أن شركة الوافي للإنتاج الفني حجزت في وقت سابق مدينة للتمثيل في الهند وجرى التنسيق لكل شيء، بيد أن أزمة كورونا أقفلت مطارات العالم قبل يومين من موعد سفر الفريق.

لا يقتصر التغيير عند هذا الحد؛ فالقناة التي بثت عبرها حلقات الموسم الأول جرى تغييرها، لأسباب لا علاقة لها بـ"كوفيد-19" بل بالمشاهد، حسبما أكد المصدر، الذي قال إن الموسم الجديد سيبث على قناة "السعيدة" بدلاً من قناة "يمن شباب"، لأن هذه الأخيرة محسوبة على أحد أطراف الصراع الدائر منذ خمس سنوات في اليمن وبالتالي كان لا بد من اختيار قناة غير "مصنّفة" سياسياً.

ويشارك في الموسم الجديد مجموعة من نجوم الدراما اليمنية، منهم كمال طمّاح ورغد المالكي وخالد البحري وخالد حمدان، بالإضافة إلى النجوم الأساسيين: صلاح الوافي وتوفيق الأضرعي وسالي حمادة والمطربة شروق، وعمّار العزكي حال تمكّنه من السفر إلى صنعاء.

ويأتي "غربة البن" من عالم الدراما الاجتماعية ليتناول بأسلوب متطوّر هموم اليمنيين ومعاناتهم، وليعزز علاقة المجتمع بتراثه وتاريخه، في الوقت الذي تنغمس فيه المسلسلات اليمنية منذ سنوات في تلبية أهداف أطراف الصراع في النيل من الآخر أو التهريج بشكل غير لائق.