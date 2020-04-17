شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن عاجـــل : ثورة عارمة تشهدها الكويت .. وشيخ من "آل صباح" يفجرها بملابس نسائية ..ما الذي يحدث الان !؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت، مقطع فيديو يوثق حالة من الغضب التمرد في صفوف الوافدين المخالفين، وذلك قبل ترحيلهم إلى بلادهم.

ويتضح من مقطع الفيديو، أن حالة من الغضب عمت في صفوف الوافدين بسبب توزيع صناديق عليهم تضم ملابس نسائية، من جانب أحد شيوخ الأسرة الحاكمة في الكويت "آل صباح".

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وعلق الصحفي الأمني أبو طلال الحمراني، على المقطع بقوله: "العمالة المخالفة اللي تم إسقاط جميع الغرامات عنهم ووضعهم في منطقة كبد إستعداد لترحيلهم، قلبوا الدنيا".

وأوضح "الحمراني"، السبب وهو أن "متبرع قدم لهم هدايا عبارة عن ملابس واعتبروها إهانة لهم"، مبينًا أن المتبرع الشيخ دعيج الخليفة آل صباح.

وأكمل الصحفي الأمني؛ مفسرًا خطوة الشيخ الكويتي، بأنه "حب يقدم لهم شيء يأخذونه معاهم لأهاليهم عبارة عن بوكس ملابس رجالية وأطفال ونسائية دراريع وجلابيات".

وختم "الحمراني"، بقوله: "لكن واحد فيهم -يقصد الوافدين المخالفين- أطلق الشراره الأولى (اللي ياخد حاجه ابن كلب وتم السيطرة على الموقف"، وأرفق صوتية للشيخ الكويتي توضح ما حدث.

اليوم صارت سالفة

العمالة المخالفة اللي تم اسقاط جميع الغرامات عنهم ووضعهم في منطقة كبد إستعداد لترحيلهم، قلبوا الدنيا، لأن متبرع قدم لهم هدايا عبارة عن ملابس واعتبروها إهانة

المتبرع الشيخ دعيج الخليفة حب يقدم لهم شي ياخذونه معاهم لأهاليهم عبارة عن "بوكس" ملابس رجالية وأطفال ونسائية "دراريع وجلابيات" لكن واحد فيهم اطلق الشراره الأولى " اللي ياخد حاجه ابن كل.." وتم السيطرة على الموقف.