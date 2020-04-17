شكرا لمتابعة خبر عن الحوثيون يوحهون لأول مرة تعميم هام لجميع اليمنيين بشأن صلاة الجمعة اليوم ويأمرون خطباء المساجد بالدعاء للشعب الأمريكي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - لأول مرة منذ أن بدات الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي جائحة فيروس كورونا يوجه الحوثيين تعميم عاجل وهام لجميع اليمنيين.

حيث وجهت وزارة الأوقاف والإرشاد قبل قليل تعميم وصفته بالعاجل والهام إلى مدراء عموم مكاتب الأوقاف والإرشاد بالأمانة والمحافظات ومدراء الوعظ والإرشاد بالأمانة والمحافظات بشأن التعميم على خطباء المساجد.

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وذكر التعميم في نصه أنه وبناء على توجيهات قيادة الوزارة يتم التعميم على خطباء المساجد غدا الجمعة الموافق ١٧ / ٤ / ٢٠٢٠م لدعوة الناس لإقامة الصلاة لله سبحانه وتعالى ركعتين فرادى تقربا لله سبحانه وتعالى بأن يرفع عن المسلمين الوباء ويعقبها الدعاء للشعوب المتضررة من هذا الوباء "اي الدعوة لكل الشعوب بما فيها أمريكا أكبر المتضررين من فيروس كورونا".

وأضاف التعميم: يتم التعميم على كافة الخطباء لحث المصلين على إقامة الصلاة جنب الله بلدنا هذا الوباء.