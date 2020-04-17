شكرا لمتابعة خبر عن تحذير هام من الارصاد من عدم استقرار الطقس في عدد من المحافظات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - واصلت الارصاد الجوية في اليمن تحذيراتها من حالة عدم الاستقرار المستمرة بالطقس في عدد من المحافظات.

وتوقعت مراكز الارصاد في عدن من استمرار سوء الاحوال الجوية وهطول الامطار في المحافظات الساحلية الجنوبية والشرقية وعدد من المحافظات الداخلية بالاضافة الى المرتفعات الجبلية.

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