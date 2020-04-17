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صنعاء - ياسمين الخيامي - علي البخيتي جاهر بالمعصية واعلن الحرب على الله وقال ان شرب الخمر حلال..شاهد العقاب الإلهي المزلزل الذي وقع له ولكل افراد عائلته وجعله يبكي من شدة القهر

2020/04/17 الساعة 12:00 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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