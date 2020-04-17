شكرا لبحثكم عن خبر هاشمية حسناء تطيح بوكيل جهاز المخابرات الحوثية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - افادت مصادر مطلعة أن جهاز ما يسمى بالأمن والمخابرات التابع لمليشيا الحوثي الإرهابية، أفرج عن القيادي الحوثي ووكيل جهاز الامن القومي سابقا مطلق المراني (ابو عماد)، بعد يومين من ايقافه، بسبب ظاهري اتهم فيه بالفساد فيما الحقيقة ان هناك سبب اخر خفي.

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وقال المصدر "إن المليشيا الحوثية التي اعتقلت "أبو عماد" لتجعله ضحية الفساد المتراكم للجماعة الإرهابية، وتقدمه كبش فداء اعلامي أمام الأمم المتحدة لاستعادة 7 برامج إغاثية وإنسانية التي أوقفتها في وقت سابق من هذا العام، أفرجت عنه اليوم الخميس، بعد أن كتب تعهدات كبيرة على نفسه.

وأضح المصدر ان التداول بين القيادات من الصف الاول للحوثين بخصوص ايقاف ابوعماد هو كان (قرصة) لكي يتراجع عن طلبة التقدم للزواج من فتاة هاشمية بينما هو من اصول قبيلية الامر الذي اثار حفيظة القيادات الحوثية حتى وصل الامر الى ايقافة عن العمل واعتقالة الا انه قام بالتوقيع على تعهد بعدم الزواج من اي اسرة هاشمية والابتعاد عن تلك الفتاة مقابل خروجه الذي توسط له فيها المشاط والذي استقبله في جلسة مقيل منفرد بعد خروجه.