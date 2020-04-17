رئيس الوفد الوطني يؤكد أن ادعاء العدوان السعودي إيقاف إطلاق النار مناورة مكشوفة

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – متابعات

أوضح رئيس الوفد الوطني ” محمد عبدالسلام ” أن الوقائع الميدانية مع استمرار الحصار تبرهن بشكل عملي أن ادعاء وقف إطلاق النار ليس إلا مناورة مكشوفة ومفضوحة.

وأكد عبدالسلام في تغريدة له أن تحالف العدوان شن أكثر من35 عملية هجومية وأكثر من 250 غارة منها 12 على صنعاء العاصمة والمحافظة.

وكان المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد ” يحيى سريع ” أن القوات المسلحة ستتخذ الإجراءات المناسبة في الدفاع عن بلدنا وشعبنا لردع هذا العدوان والصلف السعودي الأمريكي وايقافه عن غطرسته وغيه.