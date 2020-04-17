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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – متابعات
أوضح رئيس الوفد الوطني ” محمد عبدالسلام ” أن الوقائع الميدانية مع استمرار الحصار تبرهن بشكل عملي أن ادعاء وقف إطلاق النار ليس إلا مناورة مكشوفة ومفضوحة.
وأكد عبدالسلام في تغريدة له أن تحالف العدوان شن أكثر من35 عملية هجومية وأكثر من 250 غارة منها 12 على صنعاء العاصمة والمحافظة.
وكان المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد ” يحيى سريع ” أن القوات المسلحة ستتخذ الإجراءات المناسبة في الدفاع عن بلدنا وشعبنا لردع هذا العدوان والصلف السعودي الأمريكي وايقافه عن غطرسته وغيه.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الوفد الوطني يؤكد أن ادعاء العدوان السعودي إيقاف إطلاق النار مناورة مكشوفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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