شكرا لمتابعة خبر عن التحالف العربي .. غارات محكمة بدقة تدك القدرات الصواريخ الباليستية للحوثيين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تواصل جماعة الحوثي كافة العمليات العدائية بالجبهات ومنها استخدام الصواريخ البالستية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية منذ إعلان التحالف العربي وقف إطلاق النار الأحادي قبل نحو أسبوع.

ونفذ تحالف العربي باليمن مساء أمس الأربعاء استهدافات نوعية لتحييد وتدمير نشاطات الحوثيين لإطلاق الصواريخ البالستية في مناطق عدة لا تزال تحت سيطرتها.

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وتمكن طيران التحالف من تدمير القدرات البالستية لجماعة الحوثي في منطقة (همدان) بمحافظة صنعاء وكذلك منصة اطلاق صواريخ باليستية بحرف سفيان محافظة (عمران).

ويؤكد التحالف على استمرار وقف إطلاق النار المعلن ودعم جهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن.

وكان التحالف العربي أعلن، الأسبوع الماضي وقفا لإطلاق النار لمدة أسبوعين في اليمن قابلة للتمديد لقي تأييدا محليا وإقليميا ودوليا. مؤكداً في بيان صادر على تطبيق أقصى درجات ضبط النفس أمام انتهاكات الحوثيين، ومشدداً على التمسك بوقف إطلاق النار رغم انتهاكات الحوثيين مع الاحتفاظ بحق الرد.