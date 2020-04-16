شكرا لمتابعة خبر عن وردنا الان : ابرز ما ورد في احاطة المبعوث الاممي التي قدمها امام مجلس الامن الدولي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكد المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث أن هناك فرصة سانحة لإحلال السلام في البلاد.

وقال غريفيث في إحاطته لمجلس الأمن: هناك فرصة سانحة لإحلال السلام في #اليمن الذي يمر بوقت صعب للغاية.

جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:

عاجل : مقطع فيديو أثار غضب هيفاء وهبي وجعلها تنفجر غضباً وطلبت حذفه مباشرتاً .. شاهد كيف بدت “سمينة وشعرها منكوش”

وردنا الأن "بن زايد" يطلق "رصاصة الرحمة" على الداعي وسيم يوسف محكمة جنايات أبو ظبي تصدر حكماً نهائياً

شاهد بالفيديو : صالح الجسمي يحسم الجدل ويفجر مفاجئ مزلزله ويكشف حقيقة تورط ميساء مغربي في قضية المخدرات في دبي

شاهد بالفيديو : في أول ظهور لها.. زينب ابنة الفنان يوسف شعبان تخطف الأنظار

ابنة المخرج "بسام الملا" و نجمة "باب الحارة" تكشف عن ساقيها بصورة فاضحة .. (شاهد)

شاهد حرب كلامية تشتعل بألفاظ وشتائم جريئة بين هند القحطاني وأروى عمر فما قصة “شوفوا صدري”؟! (مشاهد صادمة وفاضحة)

Advertisements

الفنانة نسرين طافش بـ جمال مذهل تشارك في تحدي المرونة للمشاهير ... وتحصل على الدرجة الغير متوقعة

هل يشارك الزعيم عادل إمام نادية الجندي ونبيلة عبيد بطولة أول مسلسلاتهما؟ (فيديو)

أخيرآ : خادمة نانسي عجرم تحسم الجدل وتعترف أمام القاضي بالعمل الفاضح الذي كان يقوم به زوج نانسي أثناء دخول الشاب السوري فقتله خشية من الفضيحة (تفاصيل)

"اللبؤة" تترك زوجها "الاسد" وتعاشر هذا الحيوان المفترس..وعندما حان وقت ولادة اللبوة كانت المفاجئة التي صعقت الجميع ( شاهد 3 صور لم تشاهدها في حياتك كلها )

|| لمتابعة جميع أخبار الخليج 365 عبر " Google news " أولاً بأول لكي لا يفوتك أي جديد

وأضاف: فقد استمر التصعيد العسكري على عدة جبهات على مدار 3أشهر، ويهدد وباء كوفيد 19 بتعميق معاناة اليمنيين.

واشار إلى أنه ليس هناك وقت أفضل ليلتزم الأطراف بإسكات البنادق وإنهاء النزاع عن طريق حل سياسي سلمي.

وتابع غريفيث قائلا: على مدار الأسبوعين السابقين، انخرطنا في مفاوضات يومية مع الأطراف حول نصوص الاتفاقات التي اقترحتها الأمم المتحدة، ونحرز تقدما جيدا للغاية في التوصل لتوافق حول مقترح وقف إطلاق النار في عموم اليمن، والآن نضاعف جهودنا لتجسير أهم نقاط الاختلاف العالقة بين الأطراف.

ونوه قائلا: تتطلب جائحة فيروس كورونا في اليمن جل اهتمامنا ومواردنا، فاليمن لا يستطيع خوض معركتين في وقت واحد: الحرب والجائحة.

المبعوث الأممي أكد في إحاطته بأن هذه المعركة الجديدة في مواجهة الجائحة قد تستنزف قدرات اليمن.. وأقل ما يمكننا فعله هو وقف هذه الحرب لنوجه انتباهنا إلى هذا التهديد الجديد.