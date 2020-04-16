شكرا لمتابعة خبر عن فتاة هاشمية .. تطيح بقيادي حوثي كبير من منصبه في العاصمة صنعاء .. لهذا السبب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - افادت مصادر مطلعة أن جهاز ما يسمى بالأمن والمخابرات التابع لجماعة الحوثي ، أفرج عن القيادي الحوثي ووكيل جهاز الامن القومي سابقا مطلق المراني (ابو عماد)، بعد يومين من ايقافة ، بسبب ظاهري اتهم فيه بالفساد فيما كشف ان هناك سبب اخر خفي.

وقال المصدر لموقع "الوفاق نيوز"، (رفض الإفصاح عن اسمه)، إن جماعة الحوثي التي اعتقلت "أبو عماد" لتجعله ضحية الفساد المتراكم للجماسعة الإنقلابية ، وتقدمه كبش فداء اعلامي أمام الأمم المتحدة لاستعادة 7 برامج إغاثية وإنسانية التي أوقفتها في وقت سابق من هذا العام، أفرجت عنه اليوم الخميس 16 أبريل، بعد أن كتب تعهدات كبيرة على نفسه.

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وأضح المصدر ان التداول بين القيادات من الصف الاول للحوثين بخصوص ايقاف ابوعماد هو كان (قرصة) لكي يتراجع عن طلبة التقدم للزواج من فتاة هاشمية بينما هو من اصول قبيلية الامر الذي اثار حفيظة القيادات الحوثية حتى وصل الامر الى ايقافة عن العمل واعتقالة الا انه قام بالتوقيع على تعهد بعدم الزواج من اي اسرة هاشمية والابتعاد عن تلك الفتاة مقابل خروجة الذي توسط له فيها المشاط والذي استقبلة في جلسة مقيل منفرد بعد خروجة.