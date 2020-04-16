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عدن - ياسمين التهامي - عاجل" قرارات عاجلة وجريئة.. تتخذ ضد ( 20 ) الف يمني ويمنية عالقون خارج الوطن في هذة الدول شاهد !

جديد اب برس Advertisements ​ رئيس الحكومة اليمنية سالم الخنبشي، إن هناك أكثر من 20 ألف مواطن عالقين في عدة دول خارج اليمن بسبب فيروس رئيس الحكومة اليمنية سالم الخنبشي، إن هناك أكثر من 20 ألف مواطن عالقين في عدة دول خارج اليمن بسبب فيروس كورونا ، مطالباً الدول التي يقيمون فيها بعدم الضغط على حكومته لترحيلهم. وأشار الخنبشي في تصريح لصحيفة "الشرق الأوسط" السعودية نشرته اليوم الخميس، إلى أن الحكومة تعمل على إعادة هؤلاء العالقين إلى البلاد تدريجياً. وأضاف: "لدينا أكثر من 20 ألف عالق ذهبوا للعلاج أو غيره، وليست لديهم إقامات، بعضهم في السعودية، والأردن، ومصر، والهند، وغيرها، وسوف تعمل الحكومة لحل هذا الملف من 3 اتجاهات". وأوضح أن الاتجاه الأول يتمثل في "العمل على توفير أماكن للحجر الصحي 14 يوماً للقادمين، في المحافظات"، أما الثاني فيتمثل في "نقلهم من الخارج على دفعات، وليس مرة واحدة، والاتجاه الثالث تقديم دعم مالي". وقال الخنبشي إن حكومته كلفت وزارتي الخارجية والمغتربين والسفارات بحصر العالقين لتقديم هذا الدعم، كما وجهت بصرف مكافآت الطلاب في الخارج للربع الأول من 2020. وأردف "الإمكانات محدودة، والحكومة تحاول بكل ثقلها لحل هذه الأزمة في أسرع وقت". وحسب الصحيفة تمنى الخنبشي على الدول التي يوجد بها مواطنون يمنيون عالقون عدم الضغط بترحيلهم، نظراً للظروف التي يمر بها اليمن والمعاناة الإنسانية المتفاقمة.

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