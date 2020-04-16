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عدن - ياسمين التهامي - كما ورد" أعلنت وزارة التعليم السعودية.. اليوم الخميس نجاح جميع الطلاب شاهد نص القرار !

جديد اب برس Advertisements ​ ت وزارة التعليم السعودية، اليوم الخميس، عن مواعيد جديدة لإنهاء العام الدراسي في جميع المراحل، مع نقل جميع الطلاب إلى المرحلة الدراسية الأعلى التي تلي المرحلة التي يدرسون فيها، بالتزامن مع توقف الدراسة في المدارس والعمل، وفق مفهوم التعليم عن بعد الذي فرضته إجراءات مواجهة ت وزارة التعليم السعودية، اليوم الخميس، عن مواعيد جديدة لإنهاء العام الدراسي في جميع المراحل، مع نقل جميع الطلاب إلى المرحلة الدراسية الأعلى التي تلي المرحلة التي يدرسون فيها، بالتزامن مع توقف الدراسة في المدارس والعمل، وفق مفهوم التعليم عن بعد الذي فرضته إجراءات مواجهة فيروس كورونا المستجد. وتتضمن قرارات الوزارة التي كشف عنها الوزير حمد آل الشيخ، نقل جميع طلاب وطالبات التعليم العام (رياض الأطفال، المرحلة الابتدائية، المرحلة المتوسطة، المرحلة الثانوية) للصفوف الدراسية التي تلي صفوفهم الحالية. ووفق القرار الجديد سينتهي العام الدراسي لمرحلة رياض الأطفال والصف الأول والصف الثاني ابتدائي يوم 30 أبريل/نيسان الجاري، ويُنقل جميع الطلاب والطالبات للصفوف الدراسية التي تليها، وتعتمد نتيجة الفصل الدراسي الثاني لتكون نفس نتيجة الفصل الدراسي الأول. وسينتهي العام الدراسي للمرحلة الابتدائية من الصف الثالث ابتدائي وحتى الصفّ السادس ابتدائي يوم 7 مايو/أيار القادم، ويُنقل أيضاً جميع الطلاب والطالبات للصفوف الدراسية التي تليها، وتعتمد نتيجة الفصل الدراسي الثاني لتكون نفس نتيجة الفصل الدراسي الأول. وستنتهي المرحلة المتوسطة والثانوية يوم 14 مايو المقبل، ويُنقل جميع الطلاب والطالبات للصفوف الدراسية التي تليها، وتعتمد نتيجة الفصل الدراسي الثاني لتكون نفس نتيجة الفصل الدراسي الأول. ويُعدّ الطلبة في المرحلة الثانوية ناجحين في جميع المقررات التي يدرسونها (الفصلي-المقررات) في هذا الفصل الدراسي دون أن يتأثر المعدل الدراسي سلبًا، بينما يُتاح للطلاب والطالبات المتوقع تخرجهم (المستوى السادس) تقويم بديل في أقرب وقت، وذلك لمن لم يتمكنوا من إجراء التقويمات، أو لمن يرغبون في تحسين مستوى تحصيلهم الدراسي، وستحدد وزارة التعليم الآلية لذلك لاحقًا، مع الأخذ في الاعتبار عدم تأثر المعدل سلبًا في حال احتساب درجات أعمال السنة والتقويم الختامي لكل مقرر دراسي. ومنح القرار المدارس العالمية الأهلية والأجنبية إضافة ما تراه مناسباً من أدوات التقويم في ضوء ما تضمنه قرار الوزارة، بجانب استمرار عمليات التقويم لجميع المراحل والصفوف والمواد اختياريًا عبر خيارات التعليم عن بعد التي أتاحتها وزارة التعليم خلال فترة الصيف؛ للرفع من نواتج التعلم. وبدأت وزارة التعليم منذ مطلع مارس/آذار الماضي خطة تعليمية تعتمد على التعليم عن بعد من خلال التواصل مع الطلاب وذويهم عبر شبكة الإنترنت، وما توفره من تطبيقات تواصل وشرح، بالإضافة لقناة "عين" التلفزيونية التابعة للوزارة، بعد تعليق الدراسة في جميع المدارس والجامعات في السعودية، كإجراء احترازي مؤقت لمنع تفشي فيروس كورونا.

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