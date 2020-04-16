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عدن - ياسمين التهامي - "غربة البن.من الهند الى اليمن"كورونا يجبر منتجو وممثلين المسلسل على تغيير المكان والوجيه شاهد !

من الھند إلى الیمن، أجبر فیروس كورونا الجدید منتجي الجزء الثاني من المسلسل

الیمني الأكثر مشاھدة في الموسم الماضي، "غربة البن" على تغییر المكان، وربما

بعض الوجوه التي ظھرت في النسخة الأولى؛ نتیجة الحظر الذي فرضتھ دول العالم

على السفر من أجل احتواء الانتشار المتسارع للوباء. اقتضى الأمر تبدیل مكان

التصویر لیصبح في الیمن فقط، بعد أن كانت المشاھد المخطط لتصویرھا في الھند

تحتل نحو 20 حلقة من حلقات المسلسل الثلاثین.

ّ القصة ھي الأخرى یعكف المؤلف على تغییرھا بعد أن قام بتطویرھا عن قصة

الموسم الماضي بما یتناسب مع المكان، الأمر الذي أربك العمل قلیلاً؛ خاصة لمجیئھ

بشكل مفاجئ وفي الشھر الأخیر قبل موعد العرض، بالإضافة إلى غیاب بعض الوجوه

التي شاركت في النسخة الأولى، كالممثلة الشابة أفنان الوصابي بعد زواجھا، َ وتعذر

ّ ل عمار العزكي من السعودیة.

عودة الفنان والممثّ

كان طاقم العمل قد تطلّع في الموسم الجدید إلى مناقشة عدة قضایا یعانیھا الیمنیون في

الغربة التي یجبرون علیھا مكرھین، إما للعلاج أو العمل أو التعلیم، إضافة إلى مناقشة

استثمار التجار الیمنیین خارج الیمن، وما یترتب على كل ذلك من سلبیات على

المستوى الشخصي أو الوضع العام للبلد، بعد أن اقتصرت غربة الموسم الأول على

ھجرة الشباب للبحث عن مصدر دخل في الخارج، ّ یؤمنون من خلالھ مستقبلھم، ما

یجعلھم یتركون خلفھم أسرھم الحزینة، حیث یتجلى دور المرأة الیمنیة في القیام بمھام

الرجل في الزراعة وبناء الأسرة المحافظة والناجحة، رغم غیاب رب الأسرة لعقود. جديد اب برس Advertisements ​ تلك التطلعات ّ بددھا الوباء بما خلقھ من عراقیل یصعب على المنتج حلّھا، ومعھا

ّ "تبددت فرصة استضافة النجم الھندي سلمان خان، الذي وافق على المشاركة في عدة

مشاھد مع الممثلین الیمنیین"، كما یقول مصدر فني في طاقم العمل. ویضیف، في

حدیث "من الممكن لو انزاح الوباء عن البلدان وفتحت المطارات، استكمال المسلسل

بقصتھ السابقة؛ لأن المشاھد التي یتم تصویرھا حالیاً مشتركة في القصة الأساسیة

والطارئة". ویلفت المصدر إلى أن شركة الوافي للإنتاج الفني حجزت في وقت سابق

مدینة للتمثیل في الھند وجرى التنسیق لكل شيء، بید أن أزمة كورونا أقفلت مطارات

العالم قبل یومین من موعد سفر الفریق.

لا یقتصر التغییر عند ھذا الحد؛ فالقناة التي بثت عبرھا حلقات الموسم الأول جرى

تغییرھا، لأسباب لا علاقة لھا بـ"كوفید-19 "بل بالمشاھد، حسبما أكد المصدر، الذي

قال إن الموسم الجدید سیبث على قناة "السعیدة" بدلاً من قناة "یمن شباب"، لأن ھذه

الأخیرة محسوبة على أحد أطراف الصراع الدائر منذ خمس سنوات في الیمن وبالتالي

كان لا بد من اختیار قناة غیر "مصنّفة" سیاسیاً.

ویشارك في الموسم الجدید مجموعة من نجوم الدراما الیمنیة، منھم كمال ّ طماح

ورغد المالكي وخالد البحري وخالد حمدان، بالإضافة إلى النجوم الأساسیین: صلاح

الوافي وتوفیق الأضرعي وسالي حمادة والمطربة شروق، ّ وعمار العزكي حال ّ تمكنھ

من السفر إلى صنعاء.

ویأتي "غربة البن" من عالم الدراما الاجتماعیة لیتناول بأسلوب ّ متطور ھموم الیمنیین

ومعاناتھم، ولیعزز علاقة المجتمع بتراثھ وتاریخھ، في الوقت الذي تنغمس فیھ

المسلسلات الیمنیة منذ سنوات في تلبیة أھداف أطراف الصراع في النیل من الآخر أو

التھریج بشكل غیر لائق.

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