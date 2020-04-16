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عدن - ياسمين التهامي - عاجل"قرار صادر من الجوازات السعودية"بسبب كورونا وتعطيل الكثير من الدوائر الحكومية شاهد طرق التجديد في >أبشر< وتعرف على المميزات الجديدة !

في إطار مواكبة الأحداث المتسارعة بسبب فیروس كورونا وتبعاتھ من تعطیل للكثیر

من الدوائر الحكومیة بالسعودیة وفرض حظر التجول في مدن المملكة أتاحت المدیریة

العامة للجوازات السعودیة، ً عددا من الخدمات الإلكتروینة للمواطنین والمقیمین؛ ً تیسیرا

علیھم ولتسھیل الإجراءات، من ضمنھا الاستعلام عن صلاحیة الإقامة للوافدین، وكذلك

طریقة تجدیدھا عبر منصة أبشر، في ظل الإجراءات الاستثنائیة التي اتخذتھا المملكة

لمواجھة فیروس كورونا.

وأعلنت المدیریة العامة للجوازات في أبریل الجاري تمدید أجل ”ھویة مقیم“ بشكل

آلي؛ دون مراجعة مقرات الجوازات وبلا رسوم؛ حیث ترسل رسائل نصیة عبر

الھواتف إلى جمیع المستفیدین لمدة 3 أشھر إضافیة دون مقابل مالي، بدایة من 18

مارس الماضي حتى 30 یونیو المقبل، ضمن إجراءات لضمان سلامة المواطنین

والمقیمین، ومواجھة الآثار المالیة والاقتصادیة لفیروس كورونا المستجد.

منصة أبشر تتیح الاستعلام عن صلاحیة الإقامة ومدة انتھائھا والوقت اللازم لتجدیدھا

الاستعلام عن صلاحیة الإقامة عبر منصة أبشر ویمكن لملایین الوافدین والمقیمین

بالمملكة، الاستفادة من الخدمات التي تقدمھا المدیریة العامة للجوازات، عبر منصة

أبشر من الاستعلام عن صلاحیة الإقامة ومدة انتھائھا، والوقت اللازم لتجدیدھا، وذلك

في خطوات بسیطة یمكن إجراؤھا من الھاتف الذكي.

– قم بزیارة الموقع الإلكتروني لمنصة أبشر الجوازات

یجب على المقیم أو الكفیل، تسجیل الدخول من خلال إدخال اسم المستخدم، أو رقم

الھویة وكلمة المرور، ورمز التحقق.

– قم بالضغط على خیّار الاستعلامات الإلكترونیة. – اختار الاستعلام عن صلاحیة

الإقامة برقم الإقامة.

– قم بإدخال رقم الإقامة ورمز التحقق واضغط على استعلام.

الجوازات تكشف شروط تجدید ھویة مقیم

شروط تجدید ھویة مقیم عبر منصة أبشر فعلت المدیریة العامة للجوازات، إمكانیة

قیام المقمین بتجدید إقامة ھویة مقیم عبر منصة أبشر، وذلك بعد استیفاء الشروط

اللازمة لتجدید الإقامة، التي تتمثل في :

– تسدید رسوم تجدید الإقامة ومخالفة التأخیر إن وجدت.

ً – ألا یكون العامل مسجلا متغیبًا عن العمل.

– سداد المخالفات المروریة المسجلة إن وجدت.

– وجود بصمة وصورة للعامل لدى المدیریة العامة للجوازات.

– وجود بصمة وصورة للتابعین، الذین تجاوزت أعمارھم 15 سنة لدى المدیریة

العامة للجوازات.

ً – أن یكون جواز السفر الخاص بالمقیم أثناء التجدید صالحا وساریًا.

– ضرورة تواجد المقیم داخل أراضي المملكة العربیة السعودیة. جديد اب برس Advertisements ​

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