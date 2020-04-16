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عدن - ياسمين التهامي - عاجل" قرار صنعاء يتحدى كورونا" كشفت مصادر تربويةاليوم عن ان مليشيات الحوثي اجبرت كافة مدراء التربية بالمحافضات على هذا الامر الصادم تفاصيل!

كشفت مصادر تربویة، الیوم الخمیس، عن أن ملیشیا الحوثي اجبرت كافة مدراء

التربیة بالمحافظات والمدیریات ومدراء المدارس بالعاصمة صنعاء والمحافظات

الواقعة تحت سیطرتھا على حضور دورات طائفیة تحریضیة، في تحدي سافر

للإجراءات الوقائیة التي تتخذھا الجھات المختصة للحد من تفشي فیروس كورونا

المستجد في الیمن.

وقالت المصادر لـ " المشھد الیمني " أن تلك الدورات التي تقیمھا الملیشیا لمدراء

المدارس خلال الأسبوع الجاري والمقبل والماضي، تأتي تمھیدا لاجراء تغییر شامل

لاسماء كافة المدارس باسماء قیادات حوثیة وشخصیات مذھبیة تابعة لھا.

وأشارت المصادر الى أن الملیشیا تھدف من تلك الدورات الى الاستعداد لإقامة ما

تسمیھ "المراكز الصیفیة" عقب شھر رمضان المبارك مباشرة، على الرغم من إیقاف

التعلیم بكافة المدارس بسبب وباء كورونا الذي اجتاح اغلب دول العالم.

ونوھت المصادر بإن الملیشیا تمارس في دوراتھا التحریض على النظام الجمھوري

واستبدال العلم الوطني للجمھوریة الیمنیة بشعارھا الطائفي المستورد، إضافة الى

توزیع كتیبات وملازم في إطار ما تسمیھ التعبئة الحوثیة الشیعیة.

ولفتت المصادر إلى أن ھذه الأعمال تأتي وفق توجیھات من وزیر تربیة الحوثیین،

المدعو "یحیى بدر الدین الحوثي"، شقیق زعیمھا المدعو "عبدالملك الحوثي".

وتسعى الملیشیا من اقامتھا للدورات الطائفیة الى تغییر قناعات الیمنیین خدمة

لمشروعھا التدمیري الممول من إیران جديد اب برس Advertisements ​

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