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عدن - ياسمين التهامي - الله اكبر الموت لأمريكا" الصرخة .. وردنا اليوم الخميس الخطبة الموجهة من القيادة بصنعاء الى خطباء الجوامع لغدآالجمعة الدعاء لأمريكا شاهد !

وجھ قیادي رفیع، بملیشیا الحوثي، الیوم الخمیس، كافة خطباء المساجد بالصلاة

والدعاء لأمریكا وبقیة دول العالم المتضررة من جائحة كورونا.

وقال محمد علي الحوثي، عضو ما یسمى بالمجلس السیاسي الأعلى، في تغریدة على

حسابھ بموقع التدوین المصغر " تویتر "، رصدھا " اب ابرس"، " ندعو الأخوة

الخطباء إلى دعوة المسلمین غداً الجمعة للصلاة ركعتین فرادى یعقبھا الدعاء

للشعوب التي تعرضت لكوفید_19 بالشفاء

ولتجنیب بلدنا ھذا الوباء وفي مقدمتھا شعوب ھذه الدول المتضررة أمریكا واسبانیا

وایطالیا وفرنسا والمانیا وبریطانیا والصین وإیران وتركیا وبلجیكا وبقیة دول العالم.

وأثارت دعوة الحوثي سخریة واسعة على خلفیة الشعار المستورد الذي ترفعھ الملیشیا

في وجھ أمریكا كما تزعم جديد اب برس Advertisements ​

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