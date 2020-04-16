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عدن - ياسمين التهامي - عاجل" وزارة الصحة حديثآ تداول مادة سامة في الصيدليات سببت بعشرات الوفيات الى الأن "كحول اسبرين طبي" شاهد !

كشفت مصادر طبیة عن دخول مادة سامة إلى السوق المحلیة في الیمن باعتبارھا

”كحول – اسبرت طبي“، ویتم تداولھا في معظم صیدلیات البلاد، تسببت بعشرات

الوفیات خلال الأیام الماضیة.

وأكدت المصادر أن كمیة كبیرة من مادة ”المیثانول“ السامة دخلت إلى السوق المحلیة

بالیمن، حیث یتم تداولھا وبیعھا في السوق على أنھا مادة ”ایثانول“، ”كحول – اسبرت

طبي“، فیما ھي مادة سامة وتؤدي إلى الوفاة.

واستغربت المصادر من دخول مثل ھذه المادة وتداولھا وعرضھا للبیع على رفوف

الصیدلیات التي یتوجب أن یكون عاملوھا حاصلین على شھادة طبیب صیدلاني ویعلم

ماھیة الأدویة والمطھرات والكحول الطبیة التي یتم بیعھا.

وشھدت الأیام القلیلة المنصرمة معظم مناطق البلاد عشرات الوفیات، كشفت التقاریر

الطبیة أنھا ناتجة عن تعاطي مادة ”المیثانول“ السامة.

وكانت الھیئة العلیا للأدویة، دعت الیوم الخمیس، في تعمیم صادر عنھا، كافة

مستوردي الأدویة وتجار الجملة والصیدلیات والمرافق الصحیة للتحري من مصادر

ھذه المادة والشراء من مصادر موثوقة ومرخصة.

وأكدت في تحذیرھا الذي جاء متأخرا، على مستوردي الأدویة بضرورة التحري عند

استیراد مثل ھذه المواد بحیث تكون عبر جھات رسمیة مرخص لھا من الھیئة ذاتھا، أو

عبر المستوردین المرخص لھم بذلك. جديد اب برس Advertisements ​

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