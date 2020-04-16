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عدن - ياسمين التهامي - شاهد قرارات وزارة التربية والتعليم في السعودية يقتدون بقرار تتخذة اليوم الخميس مماثلآ لقرار وزارة التربية بصنعاء شاهد !

قررت وزارة التعليم السعودية نقل جميع طلاب وطالبات التعليم العام للصفوف الدراسية التي تلي صفوفهم الحالية مع استمرار عمليات التعلم. وسجلت السعودية، اليوم الخميس، أعلى مستويات يومية للإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19). جديد اب برس Advertisements ​ وأعلنت وزارة الصحة السعودية اكتشاف 518 حالة إصابة جديدة بالفيروس، وتسجيل 59 حالة تعاف. وأعلن ناطق باسم الوزارة عن تسجيل 4 وفيات جديدة؛ ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات في المملكة إلى 83 حالة. وكانت أنباء سابقة قد تم تداولها عن أن الحوثيين اتخذوا قرار نقل طلاب الصفوف من الأول إلى الثامن أساسي من المراحل الحالية لهم إلى المراحل التالية بعد أن تم تعليق الدراسة منتصف مارس الماضي في إطار الإجراءات الاحترازية التي أقدم عليها الحوثيين لمواجهة فيروس كورونا، وهو ما يعد القرار الفريد والنادر الذي يحدث لأول مرة في البلدين.

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