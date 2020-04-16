شكرا لقرائتكم خبر عن السلطات السعودية" عاجل اصدار قرار هام للمواطنين والمقيمين .. يمنع منعآ باتأ اصحاب هذة المهن وهذة الاعمار الخروج والتجول في الاسواق والمتاجر حتى في الوقت المسموح بالتجوال ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - السلطات السعودية" عاجل اصدار قرار هام للمواطنين والمقيمين .. يمنع منعآ باتأ اصحاب هذة المهن وهذة الاعمار الخروج والتجول في الاسواق والمتاجر حتى في الوقت المسموح بالتجوال !

كشفت مصادر أن اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس كورونا المستجد في المملكة العربية السعودية، اتخذت اجراءات جديدة، ضمن جهود الوقاية من فيروس كورونا.

جديد اب برس

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وأكدت المصادر أنه بدء منع دخول من يقل عمره عن 15 عامًا جميع المتاجر للتسوق، ومنعهم من الخروج لأي سبب، وذلك وفقًا للإجراءات الاحترازية الصادرة للوقاية من فيروس كورونا المستجد بحسب صحيفة “عاجل”.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، الأربعاء، تسجيل 493 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 5862. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي اليومي حول مستجدات وباء كوفيد-19 بالمملكة.

كما أعلن المتحدث باسم الصحة السعودية، د. محمد عبدالعالي، تسجيل 6 حالات وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 79 حالة، مشدداً على أهمية الاستمرار بممارسة التباعد الاجتماعي، وكذلك ممارسة أسلوب الحياة الصحي للوقاية من الفيروس المستجد.

وقال عبدالعالي إن 70 إلى 80% من الحالات تكون الأعراض لديهم بسيطة ولا تحتاج إلى العناية الفائقة، إلا أنه قال إن حوالي 5 إلى 10% من الحالات قد تتدهور بشكل كبير، وإذا لم يتم التدخل في الوقت المناسب فقد تتدهور بعض هذه الحالات وتصل إلى حد الوفاة.

وأضاف أن معظم حالات كورونا المرصودة مؤخرا كانت في مناطق اكتظاظ عمالي.