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عدن - ياسمين التهامي - عاجل" ظهور قبيلة في جنوب اليمن من سلالة الهنود الحمر تفاصيل وصور !

قبيله يمنية حميرية مازلت تحافظ نمط الحياه القديمه ويشبهون الهنود الحمر شاهد الصور ومن اي محافظة شذ توجود قبيلة يمنية حميرية ما تزال محافظة على نفس نمط الحياة القديمة الا انهم استبدلوا السيوف والسهام بالبنادق ويرفضون الحياة الحديثة .. . على بعد 150 كم تقريبا من مدينة الحوطة بمحافظة لحج , يعيش أبناء وأحفاد "تلّب بن حسن الحميري" أحد ملوك حمير وعددهم بالمئات يقطنون في منطقة تلب يافع لبعوس وتصل إليهم عبر طريق وعرة بسيارات الدفع الرباعي. فيسبوك سلطان الوصابي جديد اب برس Advertisements ​

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