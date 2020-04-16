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عدن - ياسمين التهامي - العالم يصنعون كمامات تقليدية والابداع اليمني يعكس نضرة العالم للعقول الذكية لليمنيين في محاربة والوقاية من كورونا !

كثير من الأمور تشغل البال عندما يتعلق الأمر بفيروس كورونا، مثل الأعراض وطرق الوقاية ، لكن الأمر الأكثر جدلاً خلال الأيام الماضية كان حول المهتمين بشكل الكمامات الوقائية وزخرفتها. حيث بدأت

مؤخرًا تنتشر موضة الكمامات ذات التصاميم والألوان المختلفة، فأصبح هناك كمامات رسمية وكمامات نسائية وكمامات مناسبة للأطفال. والأمر الأكثر جدلاً هو زخرفة البعض ل تلك الكمامات بالذهب والأحجار الكريمة، حيث لوحظ ظهور فنانة مشهورة ترتدي كمامة مرصعة بالألماس.

جديد اب برس

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