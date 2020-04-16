شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن عاجـــل : مجلس التعاون الخليجي يتخذ قبل قليل قرار تاريخي هو الأول من نوعه .. ووكالة الانباء الكويتية تنشر تفاصيل الخبر السعيد ..شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - وافقت دول مجلس التعاون الخليجي، اليوم الخميس، على اقتراح قدمته الكويت إنشاء شبكة أمن غذائية متكاملة خليجية موحدة لتحقيق الأمن الغذائي النسبي لدول المنظومة بتكليف الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالدراسة الفنية. ------------------------------ شاهد آخر الأخبار الساخنة : • فيديو فاضح يهز المملكة .. سعودية تتبادل القبل مع حبيبها وهي تجلس على فخذية وترتدي ملابس عارية ..شاهد • عاجـــل : وفاة الفنانة هيفاء وهبي قبل قليل بحادث سير .. شاهد اول صورة • شاهد.. مواجهة نارية بين مذيعة الجزيرة "غادة عويس" والسعودي "آل الشيخ" .. اتهمها بجهاد النكاح، فردت عليه بعبارة قاتلة افقدته صوابه وكشفت عن فضيحته الكبرى التي يفعلها يوميا آخر الليل.. (صور) Advertisements • عاجـــل : السعودية .. اعتقال الاميرة بسمة بنت سعود .. وندأ استغاثة لاخراجها .. شاهد الصور • ارتدت فستان احمر قصير وجلست على فخذية وتبادلت معه القبل.. السعودية "فوز العتيبي" تنشر فيديو جديد وصادم وتشعل مواقع التواصل الاجتماعي.. شاهد • عاجـــل : العربية تعلن عن قرار صارم من إدارة التلفزيون بفصل هذة المذيعة نهائيا بعد إدانتها بسرقة عطور واكسسوارات .. لن تصدق من تكون هذة المذيعة السارقة !؟ • السعودية .. فتاة فائقة الجمال تفاجئ الجميع وتعلن أنها تتمنى الزواج بأربعة رجال مرة واحدة ليشبعو رغبتها الجنسية ..شاهد الفيديو ----------------------- وقالت وزارة التجارة والصناعة الكويتية، في بيان وفق وكالة الأنباء الكويتية، إن وزير التجارة والصناعة خالد الروضان، شارك اليوم، في الاجتماع الاستثنائي الثاني عبر تقنية الاتصال المرئي بين وزراء التجارة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية لاستعراض الجهود المبذولة في دول المجلس للتصدي لداعيات وآثار جائحة كورونا المستجد. وذكرت "التجارة" أن الوزراء المعنيين بحثوا أيضًا الآثار الاقتصادية لوباء فيروس كورونا المستجد على دول الخليج ومناقشة الأمن الغذائي، مشيرة إلى أن هناك اجتماعات تنسيقية دورية بين وزراء التجارة لضمان تدفق السلع بين مجلس التعاون وحل أي عوائق تواجهها.

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كانت هذه تفاصيل خبر عاجـــل : مجلس التعاون الخليجي يتخذ قبل قليل قرار تاريخي هو الأول من نوعه .. ووكالة الانباء الكويتية تنشر تفاصيل الخبر السعيد ..شاهد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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