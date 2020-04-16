الصحة اليمنية: افتتاح 27 مركزا للعزل الصحي في تسع محافظات

أعلنت وزارة الصحة اليمنية، اليوم الخميس، افتتاح 27 مركزاً للعزل الصحي في تسع محافظات في إطار الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

ونقلت وكالة "سبأ" عن وكيل الوزارة والمتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا للطوارئ الدكتور علي الوليدي قوله: إن المراكز شملت محافظات"المهرة-حضرموت- أبين- لحج -مأرب -تعز - شبوة -الضالع -عدن"..مشيراً إلى انه سيتم الإعلان عن مراكز أخرى جاهزة في حالة تفشي الفيروس.

ولفت إلى انه تم توفير وحدات بيولوجية جزئية في كل من عدن، وتعز، والمكلا، وسيتم افتتاح وحدات في سيئون والمهرة ومأرب، خلال الفترة القادمة.

وقال الوليدي، إن الوزارة تعتزم تعزيز فرق الاستجابة السريعة بـ 16 كادرا صحيا مؤهلا، لكل مديرية في المحافظات المحررة بعد تدريبهم في العمل الميداني.

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وأكد انه سيتم توزيع 81 سيارة إسعاف للمحافظات المحررة، وحوافز مالية حسب احتياجات كل محافظة.

وفيما يتعلق بالحالة التي تم تأكيد إصابتها بفيروس كورونا بمحافظة حضرموت في العاشر من أبريل الحالي، قال الوليدي "إن الحالة مستقرة صحيا وتتلقى الرعاية الصحية في مركز العزل بالمكلا.

ولفت إلى أن فريق من منظمة الصحة العالمية يقوم بمساعدة الكادر الطبي في ساحل حضرموت لمتابعة الحالة والمخالطين لها.



