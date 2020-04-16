شكرا لبحثكم عن خبر خلال 3 أيام.. مليشيا الحوثي تدفن جثامين 47 قتيلاً من عناصرها بينهم قيادات (أسماء) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تواصل مليشيا الحوثي الإرهابية، ذراع إيران في اليمن، دفن قتلاها يوماً بعد آخر، وهو ما يكشف مدى الخسائر البشرية التي تكبدتها المليشيات الحوثية في جبهات القتال منذ أسابيع.

مصادر "خبر" للأنباء رصدت تشييع المليشيات الحوثية لجثامين 47 قتيلاً من عناصرها بينهم قيادات عسكرية ميدانية خلال 3 أيام، وتحديداً يومي الثلاثاء والأربعاء، بالإضافة إلى يومنا هذا الخميس.

وأوضحت المصادر، أن من بين قتلى المليشيات قيادات برتب عقيد ورائد وملازم أول ومساعد، إذ شيعت 5 برتبة رائد في محافظات صنعاء وذمار وعمران، وقتيلين برتبة عميد في صنعاء، كما شيعت قتيلين برتبة ملازم أول ومساعد في صنعاء أيضاً.

وبحسب مصادر وكالة "خبر"، فإن العاصمة صنعاء دائماً تظل في صدارة تقديم أبنائها إلى محارق الموت الحوثية، وتعد أكبر وأول المحافظات في عدد القتلى المشاركين في صفوف الحوثيين، والتي حولتهم المليشيات إلى جثث هامدة نتيجة معاركها العبثية، وقد كشفت الوكالة في تقرير سابق عن هذا.

وقالت المصادر، إن المليشيات في العاصمة صنعاء شيعت جثامين 22 قتيلاً من عناصرها، بينما شيعت محافظة ذمار 7 قتلى، يليها محافظة إب والتي شيعت 5 قتلى، يتبعها محافظات عمران وحجة والبيضاء والتي شيعت كل منها 3 قتلى، وقتيلين بصعدة، ومثلهما في محافظتي تعز وريمة.

وحصلت وكالة "خبر" على أسماء قتلى المليشيات الذين شيعتهم خلال الثلاثة الأيام والبالغ عددهم (47) قتيلا، وهم:

*محافظة صنعاء:

1 - العميد / محمد مجاهد حاتم - مديرية الحيمة الخارجية

2 - العميد / حسين محمد مرح - مديرية أرحب

3 - الرائد / عبدالرقيب غوبر - مديرية الحيمة الخارجية

4 - الرائد / خليل جبران مكرم

5 - ملازم أول / محمد أحمد الرشيدي

6 - المساعد / علي عزيز العقاق - مديرية بني حشيش

7 - زياد محمد مقلس - مديرية سنحان

8 - هاني صالح الهاجري - مديرية سنحان

9 - مجاهد محمد الوضيني - مديرية الحيمة الداخلية

10 - عبدالله عبدالرحمن المطري - مديرية بني مطر

11 - أسامة أحمد زهير - مديرية بني مطر

12 - حمير علي النعامي - مديرية بني مطر

13 - محمد علي مانع - مديرية بني حشيش

14 - رضوان أحمد البداي - مديرية السبعين

15 - محيي الدين أحمد الشامي

16 - فريد نبيل الشلح

17 - أحمد علي المصطفى

18 - محمد محمد المنجشي

19 - هاشم فؤاد محمد البرعي

20 - جلال نبيل الجبلي

21 - صقر خالد الجبلي

22 - جهاد علي عبده السقاف

*محافظة ذمار:

23 - الرائد / رضاء علي المروني - مديرية ضوران آنس

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24 - الرائد / عبدالعزيز علي الفقيه - مديرية جهران

25 - صلاح الدين أحمد الفلاحي - مديرية جهران

26 - سلطان سعيد راجح - مديرية المنار

27 - علي محمد عامر - مديرية المنار

28 - إبراهيم محمد العمدي - مديرية عنس

29 - يوسف عبدالله منصر - مديرية عنس

*محافظة إب:

30 - سلطان أحمد السراجي - مديرية الرضمة

31 - عبدالرزاق عبدالسلام الزمر - مديرية مذيخرة

32 - مصطفى محسن النهاري - مديرية ذي السفال

33 - نايف بشير العماقي - مديرية حبيش

34 - ظافر مصلح الأبيض - مديرية السياني

*محافظة عمران:

35 - الرائد / حبيب شوقي الموس - مديرية مسور

36 - فريد نبيل الشلح - مديرية ذيبين

37 - عبدالكريم علي المرهبي - مديرية ذيبين

*محافظة حجة:

38 - محمد حسين المحبشي - مديرية المحابشة

39 - محمد شوعي الحلا - مديرية المحابشة

40 - علي حسن العابد - مديرية الشاهل

البيضاء:

41 - سيلان حسن الخباني - مديرية صباح

42 - فتحي محمد علاو - مديرية صباح

43 - خالد أحمد السقاف - مديرية السواديه

*محافظة صعدة:

44 - محمد عبداللطيف جران - مديرية سحار

45 - حسن علي صالح عبدالله الثابتي

*محافظة ريمة:

46 - أمين عبدالله عوض - مديرية بلاد الطعام

*محافظة تعز:

47 - أمين طاهر الفهيدي - مديرية شرعب الرونة

الجدير بالذكر أن بعض قتلى المليشيات المذكورة أسماؤهم سقطوا في مواجهات جبهة نهم والضالع والساحل الغربي قبل أسابيع، وهذه حصيلة تضاف إلى حصيلات سابقة نشرتها وكالة "خبر" خلال الأيام الماضية، فيما لا تزال عشرات الجثث في ثلاجات المستشفيات.