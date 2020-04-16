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الأخبار شاهد بالفيديو.. فنانات يمنيات صاعدات يغنين ويرقصن في الحجر المنزلي يزيد بن سلمان - شبوة - الرئيسيةالأخبارشاهد بالفيديو.. فنانات يمنيات صاعدات يغنين ويرقصن في الحجر المنزلي شاهد بالفيديو.. فنانات يمنيات صاعدات يغنين ويرقصن في الحجر المنزلي الخميس 16 أبريل 2020 09:51 مساءً تداول ناشطون بمواقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو لعدد من الفنانات اليمنيات الصاعدات، وهن يغنين ويرقصن ، عبر الانترنت من حجر منزلي. . روابط ذات علاقة محكمة حوثية تحكم بمصادرة أموال الرئيس هادي وطرده من الجيش واعدامه حداً وتعزيراً .. تفاصيل الفنانة اليمينة اروى تهدد بنشر صور فاضحة عبر الانترنت وكشف مرسلها الحوثي يحدد أسعار الكهرباء الخاصة في مناطق سيطرته شاهد.. الحوثي يرفع صور هادي وقيادات كبيرة في شوارع صنعاء لاول مرة منذ انقلاب2014 المزيد في الأخبار نتائجها 100%.. ما الحركة البسيطة التي تنقذ حياة الآلاف من مرضى ” كورونا ”؟ نصحت الطبيبة الأمريكية مانغالا ناراسيمهان الأطباء بوحدة العناية المركزة في مستشفى بمنطقة "لونغ آيلاند" في ولاية نيويورك، بقلب المرضى بفيروس "كورونا" المستجد على

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