شكرا لبحثكم عن خبر كسر هجوم حوثي واسع على جبهتي الحرَّة وبتار بالضالع والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كسرت القوات المشتركة المسنودة من المقاومة الجنوبية مساء الاربعاء، هجوما حوثيا واسعا على جبهتي الحرَّة وبتار، جنوب غربي منطقة الفاخر، على الشمال الغربي لمحافظة الضالع.

مصدر عسكري ميداني اكد بان مواجهات عنيفة خاضتها وحدات من القوات المشتركة المسنودة بالمقاومة الجنوبية ضد مليشيا الحوثي الارهابية في جبهة بتار، اثر محاولة تسلل عناصر تابعة "الاخيرة" عبر حبيل يحيى شرقي مديرية الحشا.

واوضح المصدر ان عناصر المليشيا حاولت التسلل من جهة حبيل يحيى شرقي مديرية الحشا، نحو مواقع المشتركة في جبهة الحرة وحبيل الحيدري وبتار.

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وذكر المصدر بان المواجهات احتدمت واستخدمت فيها الاسلحة الرشاشة المتوسطة والثقيلة، وباسناد من سلاح الدبابات والمدفعية.

وتلقت المليشيا ضربات موجعة اجبرتها على التراجع محملة بخيبات الهزيمة وعدد من القتلى والجرحى.