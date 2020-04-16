أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 16 أبريل 2020 عدن - الخليج 365 ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لمساء هذا اليوم الخميس الموافق 16 ابريل 2020 وهي كالتالي :

البحسني يعقد اجتماعا لمناقشة توجيهات نائب رئيس الوزراء الخاصة بعودة العالقين https://www.elyamnelaraby.com/473930/ الإمارات تجلي 11 من رعايا دول صديقة كانوا عالقين في جزيرة سقطرى https://www.elyamnelaraby.com/473932 نزار هيثم يكشف لــ "الخليج 365" في تصريحات خاصة آخر تطورات اتفاق الرياض https://www.elyamnelaraby.com/473934/ متحدث محور الضالع: كسر أعنف هجوم حوثي بالحشاء https://www.elyamnelaraby.com/473948/ 183 اعتداءً حوثياً على مواقع القوات الحكومية خلال 48 ساعة https://www.elyamnelaraby.com/473952/ بالفيديو.. اللواء بن بريك: نهوض وانتصار الجنوب مرهون بوحدة كل أطيافه Advertisements https://www.elyamnelaraby.com/473978/ الحزام الأمني يزيل أسواق القوات في مديرية الشيخ عثمان بعدن https://www.elyamnelaraby.com/473986/ قصة مأساوية لنازح وأسرته فجرت المليشيا منزله بالحديدة https://www.elyamnelaraby.com/473987 الصحة تعلن افتتاح 27 مركزاً للعزل الصحي في تسع محافظات لمواجهة فيروس كورونا https://www.elyamnelaraby.com/473994/ الأمم المتحدة: مليشيا الحوثي تواصل انتهاك العمل الإنساني https://www.elyamnelaraby.com/473998/ غريفيث : تهديد كورونا لليمن يتطلب إستنفار كافة الجهود الدولية https://www.elyamnelaraby.com/474005/ الشرعية تدعو المجتمع الدولي للضغط على الميليشيات للإستجابة لهدنة كورونا https://www.elyamnelaraby.com/474014/

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