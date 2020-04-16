شهيد وجرحى بقصف للمليشيا استهدف أحياء سكنية شرقي تعز

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 16 أبريل 2020

تعز - الخليج 365

استشهد مدني وأصيب سبعة أخرون، اليوم الخميس، بقصف صاروخي لمليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران استهدف حيا سكنيا شرقي مدينة تعز، جنوبي غرب البلاد.



وقال نائب ركن التوجيه المعنوي بمحور تعز، العقيد عبدالباسط البحر في تصريح نشره موقع "سبتمبر نت" ان المليشيا الحوثية قصفت الأحياء السكنية شرقي مدينة تعز، بخمس قذائف هاون، صباح اليوم، مشيرا إلى ان القصف أدى إلى استشهاد مواطن جرح سبعة آخرين.

ولفت البحر الى ان المليشيا تستمر في القصف والقنص لتلك الاحياء في تصعيد متعمد وانتهاك واضح للهدنة المعلنة من قبل الجيش والتحالف العربي.

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وأضاف البحر " في خرق اخر للهدنة يجري تعزيز وتحشيد جديد للمليشيا الانقلابية للجبهة الغربية في محاولة منها للتقدم والاختراق والسيطرة على منفذ تعز الوحيد والخط الرئيس الرابط لها بالمحافظات الاخرى لأحكام الحصار ومنع الغذاء والدواء والماء عن أكثر من أربعة مليون مدني في تعز، في جريمة تهتز لها ضمير الانسانية".

وتابع" استمرارا لذلك يتواجد الآن اعداد كبيرة للعدو في منطقة مكائر، غربي المدينة وفي مناطق قريض، ونجد تبيشعة، حيث تتواجد قيادات العدو في مكائر، من بينهم مشرف المليشيا بالجبهة الغربية المدعو أبو نصر".

وأوضح العقيد البحر ان المليشيا المتمردة في مكائر، قامت باتخاذ قرار على اهالي المنطقة برفد الجبهات من أبنائهم، ومن يعارض يدفع 50 الف ريال".

وأضاف "في السياق وفي تصعيد عدائي واستهداف اجرامي خطير يقوم قناص العدو في تبة الحصن، باستهداف منازل المواطنين في قرية العلافي، والقرى المجاورة لها من بلاد الوافي غربي تعز"