شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. حفل زفاف هو الأول من نوعه بالعالم وما حدث لم يخطر على بال! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن، بمقطع فيديو يُبين قيام شاب وفتاة وولي أمر الفتاة، بإتمام عقد زواجهما بطريقة جديدة وغير معتادة، تماشياً مع حالة حظر التجول والتزام الحجر المنزلي للوقاية من خطر انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد19”.

ويظهر من مقطع الفيديو الذي رصدته “وطن” وضع يد الشاب العريس بيد والد الفتاة العروس، وترديدهم خلف المأذون، الذي كان على اتصال معهم عبر مكالمة فيديو عبر الهاتف، وصار يلقّن كل من والد العروس والعريس، كلمات إتمام عقد الزواج المعروفة، والشهود كانوا كل المشاهدين لمقطع الفيديو، ليكون زواج “أون لاين” الأول من طبعه في الأردن.

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وأثار مقطع الفيديو تعليقات العديد من المتفاعلين عبر “تويتر” والذين تمنوا الفرح والسعادة للعروسين، راجين الله أن يمن عليهم بالفرح والعمار الدائم، وأن يرفع عن الشعب الأردني والعالم أجمع هذا الوباء الذي غير مجريات كثيرة وأطباع كثيرة لدى الناس.

وفي ذلك قالت إحدى المغردات معلّقة على عملية الزواج “الالكتروني” تلك: “شيء جميل الله يهنيهم، والهايجين موجود شاهد كمان على الطاولة”.

الف مبروك 🇯🇴❤ كلنا نشهد معكم كمان



عقد قران في الاردن اون لاين 🇯🇴 pic.twitter.com/zjVpxYRfSJ — nashmi abbadi 🇯🇴 (@nashmi_alabbadi) April 15, 2020 "> nashmi abbadi @nashmi_alabbadi · الف مبروك 🇯🇴❤ كلنا نشهد معكم كمان



عقد قران في الاردن اون لاين 🇯🇴 pic.twitter.com/zjVpxYRfSJ — nashmi abbadi 🇯🇴 (@nashmi_alabbadi) April 15, 2020 الف مبروك كلنا نشهد معكم كمان عقد قران في الاردن اون لاين الف مبروك 🇯🇴❤ كلنا نشهد معكم كمان



عقد قران في الاردن اون لاين 🇯🇴 pic.twitter.com/zjVpxYRfSJ — nashmi abbadi 🇯🇴 (@nashmi_alabbadi) April 15, 2020 شي جميل الله يهنيهم😍🇯🇴

والهايجين موجود شاهد كمان عالطاولة 😅 Advertisements — ❀Âlreem❀ 🇯🇴 (@Jewel_of_Jordan) April 15, 2020 "> ❀Âlreem❀ @Jewel_of_Jordan شي جميل الله يهنيهم

والهايجين موجود شاهد كمان عالطاولة ٢ شي جميل الله يهنيهم😍🇯🇴

والهايجين موجود شاهد كمان عالطاولة 😅 — ❀Âlreem❀ 🇯🇴 (@Jewel_of_Jordan) April 15, 2020 المعلومات والخصوصية لإعلانات تويتر مشاهدة تغريدات ❀Âlreem❀ الأخرى

فيما علّق مغرد آخر: “جائز ألف مبروك، لكن مش ضروري العبط وخصوصا هالأيام، ربي يبعد عنكم كل شر يا رب”.

الف مبروك 🇯🇴❤ كلنا نشهد معكم كمان



عقد قران في الاردن اون لاين 🇯🇴 pic.twitter.com/zjVpxYRfSJ — nashmi abbadi 🇯🇴 (@nashmi_alabbadi) April 15, 2020 "> nashmi abbadi @nashmi_alabbadi · الف مبروك 🇯🇴❤ كلنا نشهد معكم كمان



عقد قران في الاردن اون لاين 🇯🇴 pic.twitter.com/zjVpxYRfSJ — nashmi abbadi 🇯🇴 (@nashmi_alabbadi) April 15, 2020 الف مبروك كلنا نشهد معكم كمان عقد قران في الاردن اون لاين الف مبروك 🇯🇴❤ كلنا نشهد معكم كمان



عقد قران في الاردن اون لاين 🇯🇴 pic.twitter.com/zjVpxYRfSJ — nashmi abbadi 🇯🇴 (@nashmi_alabbadi) April 15, 2020 جائز الف مبروك لكن مش ظروري العبط وخصوصا هالايام ربي يبعد عنكم كل شر يارب — mohammad♥️🇯🇴♥️ (@ebenalwatnalhor) April 16, 2020 "> mohammad @ebenalwatnalhor جائز الف مبروك لكن مش ظروري العبط وخصوصا هالايام ربي يبعد عنكم كل شر يارب ٠ جائز الف مبروك لكن مش ظروري العبط وخصوصا هالايام ربي يبعد عنكم كل شر يارب — mohammad♥️🇯🇴♥️ (@ebenalwatnalhor) April 16, 2020 المعلومات والخصوصية لإعلانات تويتر مشاهدة تغريدات mohammad الأخرى

يُشار إلى أن وزارة الصحة الأردنية أعلن حتى اللحظة عن 401 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” فيما بلغ عدد الوفيات بسبب الإصابة بالفيروس 7 حالات وفاة.