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شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. حفل زفاف هو الأول من نوعه بالعالم وما حدث لم يخطر على بال! والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن، بمقطع فيديو يُبين قيام شاب وفتاة وولي أمر الفتاة، بإتمام عقد زواجهما بطريقة جديدة وغير معتادة، تماشياً مع حالة حظر التجول والتزام الحجر المنزلي للوقاية من خطر انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد19”.
ويظهر من مقطع الفيديو الذي رصدته “وطن” وضع يد الشاب العريس بيد والد الفتاة العروس، وترديدهم خلف المأذون، الذي كان على اتصال معهم عبر مكالمة فيديو عبر الهاتف، وصار يلقّن كل من والد العروس والعريس، كلمات إتمام عقد الزواج المعروفة، والشهود كانوا كل المشاهدين لمقطع الفيديو، ليكون زواج “أون لاين” الأول من طبعه في الأردن.
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جديد اليمن السعيد
وأثار مقطع الفيديو تعليقات العديد من المتفاعلين عبر “تويتر” والذين تمنوا الفرح والسعادة للعروسين، راجين الله أن يمن عليهم بالفرح والعمار الدائم، وأن يرفع عن الشعب الأردني والعالم أجمع هذا الوباء الذي غير مجريات كثيرة وأطباع كثيرة لدى الناس.
وفي ذلك قالت إحدى المغردات معلّقة على عملية الزواج “الالكتروني” تلك: “شيء جميل الله يهنيهم، والهايجين موجود شاهد كمان على الطاولة”.
فيما علّق مغرد آخر: “جائز ألف مبروك، لكن مش ضروري العبط وخصوصا هالأيام، ربي يبعد عنكم كل شر يا رب”.
يُشار إلى أن وزارة الصحة الأردنية أعلن حتى اللحظة عن 401 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” فيما بلغ عدد الوفيات بسبب الإصابة بالفيروس 7 حالات وفاة.
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