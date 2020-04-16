شكرا لقرائتكم خبر عن عـــــاجل : "أطباء العالم" تصدر بيان عاجل ومرعب وتعلن: انتشار سريع لفيروس كورونا في اليمن وإصابة الملايين وكارثة كبرى والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حذر منسق منظمة أطباء العالم في اليمن، يان جوسيس، من أن اليمن يقف على حافة “كارثة إنسانية” جديدة، قد يسببها فيروس كورونا المستجد، متوقعا إصابة الملايين في هذا البلد بهذا الوباء.

ونقلت وكالة “فرانس برس” عن جوسيس، قوله، إنه يتوقع انتشارا سريعا لفيروس كورونا المستجد في اليمن.

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جديد اليمن السعيد

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وأشار جوسيس إلى إن “المرافق الصحية هناك، غير قادرة على استيعاب التدفق الكبير للمرضى”.

وقال إنه من المحتمل أن يكون “هناك عدد أكبر من الحالات، مع وجود مصابين يتخوفون من التوجه للمراكز الطبية والخضوع للفحوصات خوفا من نظرة المجتمع لهم أو اتهامهم بنقل المرض”.

انتشار سريع لفيروس كورونا في اليمن

واضاف “أعتقد أنه سيكون هناك تسارع في تفشي الفيروس، ونتوقع وقوع كارثة إنسانية بإصابة ملايين من الناس بكوفيد-19”.

ولفت منسق منظمة اطباء العالم، إلى ان “المرافق الصحية العاملة في اليمن، تعاني من نقص في كافة المعدات وأجهزة التنفس، التي يوجد منها 195 جهازا فقط ونقص المراكز المختصة لنقل المرضى الأشد خطورة، فيما أنظمة فرز وعزل المرضى ليست جاهزة وهناك نقص في الكوادر الصحية المدربة”.

وأكد إن اجراءات العزل “ستكون صعبة التطبيق. والوصول إلى المياه محدود للغاية ويعد الوصول إلى مواد التعقيم والتطهير ترفا بالنسبة للكثيرين”.

وأضاف “ما يثير قلقنا أيضا، هو انعدام القدرة على إجراء التحاليل، فلا يوجد الكثير من الاختبارات (يتوفر 500 فقط حاليا) ولا يوجد مراكز مخصصة”.

والجمعة 10 أبريل 2020، أعلن اليمن تسجيل أول إصابة بـ”كورونا” لمواطن يعمل في ميناء الشحر، بالمديرية الساحلية التي تحمل الاسم ذاته، في محافظة حضرموت.

ويأتي تسجيل أول حالة إصابة باليمن في ظل مخاوف من انتشاره بالبلد الذي يعاني الوضع الصحي فيه تدهوراً حاداً، بسبب الحرب التي دخلت عامها السادس بين القوات الحكومية والحوثيين.