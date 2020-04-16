شكرا لمتابعة خبر عن فتوى صادمة بعد تصفية مواطن تمسك بأرضه وخالف أوامر محمد بن سلمان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصدر داعية سعودي فتوى صادمة، عقب إعلان أمن الدولة تصفية مواطن بمنطقة الحويطات "نيوم" رفض ترك منزله وخالف أوامر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

المواطن عبدالرحمن الحويطي، رفض التهجير القسري من منزله بهدف توسعة مشروع نيوم الذي أطلقه ولي العهد في 2017، وقبل يومين نشر مقاطع مصورة تؤكد تعرضه لتهديدات بشأن إجباره على الانصياع لقرارات الدولة، مؤكدًا أنه لن يترك منزله إلا ميتًا.

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وتداول مغردون الإثنين الماضي صورًا ومقاطع مصورة تشير إلى تصفية "عبدالرحمن الحويطي" من قبل قوات الأمن بعد كشفه ما تخطط له السلطات السعودية، وتكتم الأمن على الواقعة لمدة تفوق 48 ساعة، ولكنه أعلن عنها رسميًا.

وعقب إعلان أمن الدولة تصفية المواطن عبدالرحيم، أفتى داعية سعودي بجواز نزع الملكية بالقوة، في محاولة لتبرير تصفية قوات الأمن السعودية لمواطن رفض ترك منزله قسرا لصالح مشروع "نيوم".

وقال الداعية "خالد المزيني"، في تغريدات عبر حسابه على "تويتر"، إن "نزع الملكية الخاصة أمر مشروع باتفاق الفقهاء وللدولة إجبار من يرفض ذلك، وهو ما جرى به عمل الخلفاء الراشدين وقرره العلماء".

وأضاف أن كل توسعة للمسجد الحرام والمسجد النبوي عبر التاريخ كانت تنزع فيها ملكيات خاصة، مشبها مشروع "نيوم" بالحرمين.

وأثار حديث الداعية السعودي حالة من الجدل والسخط بين ناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي، رافضين ما قامت به الأجهزة الأمنية.

ووصف مغردون حديث الداعية السعودي بـ"الفقه البارد" الذي لم ينظر إلى ما ترتب على هذا النزع من استباحة دم مسلم تفوق حرمته حرمة البيت الحرام.