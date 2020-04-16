شكرا لمتابعة خبر عن سلطنة عمان تكشف تفاصيل خطيرة عن "العدو الخفي" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت اللجنة العليا العمانية المكلفة ببحث آليات التعامل مع التطورات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" عن موعد ذروة الإصابات بالفيروس في السلطنة.

وأوضح رئيس اللجنة أحمد بن محمد السعيدي، أن التوقعات تشير إلى أن عمان ستصل إلى ذورة تسجيل إصابات بفيروس كورونا قبل 30 أبريل (نيسان) الجاري، وأنه من المتوقع تسجيل 500 إصابة يوميًا عند بلوغ هذه الذروة، وأن 150 حالة منها ستحتاج إلى عناية مركزة.

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وأكد السعيدي خلال المؤتمر الصحفي الثالث الذي عقدته اللجنة عبر الاتصال المرئي، أن السلطنة بدأت المنحنى الصاعد في معدل الإصابات بفيروس كورونا، مشيرا إلى ضرورة التقيد بتعليمات التباعد الجسدي للحد من زيادة أعداد المصابين.

وأشار وزير الصحة العماني إلى أن هناك 384 عمانيا مصابون بكورونا، و635 من غير العمانيين، وأن الإجمالي حتى يوم الخميس بلغ 1019 حالة مصابة، وهناك 131 متعافيا من كورونا، حتى امس الأربعاء.

وكشف رئيس اللجنة أنه من المتوقع الوصول إلى ذروة الإصابات بفيروس كورونا قبل نهاية شهر أبريل/ نيسان الجاري، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن التنبؤات في كافة العالم حول موعد الوصول إلى الذروة غير دقيقة، وأن الطريقة الوحيدة لمكافحة كورونا هي التباعد المجتمعي، واصفا الفيروس بأنه "عدو خفي".