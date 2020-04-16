شكرا لمتابعة خبر عن الإمارات.. خليجي يتهم زوجته بالخيانة ويسجل محادثات لها والقاضي يصدمه والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شهدت محكمة جزاء الفجيرة في الإمارات واقعة غريبة حيث رفع زوج قضية ضد زوجته بتهمة بالخيانة الزوجية ليجد مفاجأة في انتظاره بالمحكمة.

ووفقًا لصحيفة "الإمارات اليوم" قدم خليجي بلاغًا يفيد بخيانة زوجته له، مرفقًا دليلاً على كشفه خيانتها، فيما رفعت الزوجة دعوى طلاق، لخيانة الزوج لها وانشغاله عنها وعن أسرته طوال الوقت بالعمل في إمارة أخرى.

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وفي التفاصيل قال الزوج أمام هيئة المحكمة إنه لجأ إلى تحرير بلاغًا يتهم فيه زوجته بالخيانة عبر مكالمات هاتفية مرفقة بدليل على ذلك، مشيرًا أنه عندما علم بفعلتها ذهب إلى المنزل لمواجهتها إلا أنها أنكرت بشكل نهائي، على الرغم من الدليل الذي امتلكه ضدها.

وأضاف: "طعنتني في ظهري وخانتني واستغلت غيابي في العمل، وبعد كل ما ارتكبته في حقي كان ردها رفع دعوى ضدي بالخيانة ورغبتها في الطلاق لإنهاء كل شيء".

ومن جانبها أنكرت الزوجة أمام الهيئة القضائية، التهمة قائلة "الخيانة لست من طبعي إنما هو من خانني مع امرأة أخرى وكنت ألتزم الصمت ولم أرفع دعوى ضده بالخيانة وقتها إلا حين فوجئت بأنه رفع دعوى خيانة ضدي".

وأشارت إلى أنها رفعت دعوى طلاق حتى تنهي هذا الزواج الذي لم يحفظ لها كرامتها وسمعتها ما قد يؤثر على أبنائها مستقبلاً الذين لا ذنب في هذه المشكلات الأسرية.

ولفتت إلى أنها رفعت دعوى مماثلة وهي الخيانة الزوجية بحق زوجها.

وبعد الاستماع إلى مرافعة الجانبين برأت محكمة جزاء الفجيرة الزوجين من تهمة الخيانة الزوجية.