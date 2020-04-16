شكرا لمتابعة خبر عن “هددتنا بها أمهاتنا”.. شاهد : “الزعاق” يشرح ما هي “نجوم الظهر”.. ويكشف موعد رؤيتها! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أوضح محلل الطقس الدكتور خالد الزعاق، بمقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، معلومات عن “نجوم الظهر” وهو التعبير المستخدم منذ القدم.

وقال الزعاق خلال الفيديو “أهلنا الأولين الله يرحمهم، يصفون قوة نظر الشخص يقولون فلان يشوف نجوم الظهر، وأمهاتنا يهددونا يقولوا والله لأوريك نجوم الظهر”.

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وكشف الزعاق عن أن نجوم الظهر هي عبارة عن أجرام سماوية، وأضاف “هي كوكب الزهرة والمشتري، هما يتشافوا من الظهر، لكن ما يشوفهن إلا الشخص الحاذق اللي يعرف أماكنهم من الشمس”.

وتابع “كوكب الزهرة، إذا غابت الشمس نشوفه فوقها، واليوم سيكون كوكب الزهرة مقارناً لنجمة مهمة وهي نجمة الدبران، وخلال هذه الأيام نشاهد نجمة واضحة بعد مغيب الشمس بالجهة الشمالية الغربية هذه هي الزهرة، وتسمى عند البعض بالسراية”.

وأكد أن البعض يسمونها بـ”الجهمة”، واستكمل “الأولون يقولون يلا يلا كلوا عشاءكم لا تيجي الجهمة تأكله عنكم، وطوال هذه الأيام نشاهد كوكب الزهرة، لأنه أوضح نجم موجود الآن”.

وأفاد الزعاق أنه لا زال يمكن رؤية “الثريا” حتى الآن، مشيراً إلى أنها ستغيب في أول شهر رمضان.