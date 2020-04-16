شكرا لمتابعة خبر عن “قتلت زوجها ولفته في سجادة”.. امرأة كويتية تكشف تفاصيل صادمة عن الطرف الثالث في جريمتها البشعة! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ألقت الأجهزة الأمنية القبض على امرأة كويتية وصديقها لاشتباههم بهما في واقعة قتل زوجها الثلاثيني في منزلهما بمحافظة مبارك الكبير الأسبوع الماضي.

واعترفت الشابة الكويتية البالغة من العمر 27 عاما، بأنها قتلت زوجها ولفته في “سجادة”، مؤكدة أن هناك شاهد على جريمتها، وهو صديق لها كان برفقتها وشاهد جثة الزوج عقب مقتله.

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وأشارت إلى أنها ارتكبت جريمتها بمفردها ولكنها اصطحبت صديقها بسيارتها إلى منزلها بعدما كانت قد ارتكبت جريمتها، وتركته وصعدت بمفردها إلى المنزل وذلك من أجل أن تقوم بتصوير جثة زوجها لتؤكد لصديقها أنها قتلته.

كما كشفت سبب قيامها بتصوير الجثة، قائلة إنها أقدمت على تصوير جثة زوجها عقب تشكيك صديقها بارتكابها للجريمة ظنا منه أنها تتوهم ذلك بسبب تعاطيها جرعة من مواد مخدرة.

وكانت الفتاة قد اعترفت في وقتٍ سابق أنها لم تتعمد قتل زوجها، إلا أن مشاجرة وقعت بينهما على إثر رفضها العلاج من تعاطيها المخدرات، ليتطور الخلاف بينهما للضرب، ثمّ أقدمت على ضربه بآلة صلبة على رأسه حتى فقد وعيه، وبعدها قامت بوضع جثته بكيس بلاستيكي ثم لفه بـ “سجادة”.