شكرا لمتابعة خبر عن إطلاق سراح المشهورة الكويتية نهى نبيل .. وتهديد بمقاضاة المسيئين لها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن المحامي ضاري الواوان، إطلاق سراح موكلته الفاشنيستا الكويتية نهى نبيل بضمان شخصي، اليوم الخميس

ونقل حساب أمن ومحاكم المهتم بقضايا التقاضي في الكويت، عن ‏المحامي ضاري الواوان قوله إنه تم خلاء سبيل موكلته نهى نبيل بضمان شخصي، متوعدا بمقاضاة المسيئين لها.

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وكانت الإدارة العامة للتحقيقات قد قررت الأحد الماضي حجز إحدى المشاهير يعتقد أنها نهى نبيل، لمدة 10 أيام للتحقيق معها عقب كسرها قواعد الحجر المنزلي الذي فرضته السلطات على العائدين إلى الكويت في الأسابيع الماضية بسبب فيروس “كورونا”.

وقالت صحيفة “الجريدة” الكويتية، إنه تقرر حجز الفاشنيستا عقب خروجها سابقاً من الحجر المنزلي، وتوجهها إلى البنك المركزي للتبرع بالدم موثقة ذلك بالصور.

وسبق أن أحيلت نبيل في منتصف شهر آذار/ مارس الماضي إلى الحجر الصحي، عقب مخالفتها لإجراءات الحجر المنزلي المفروض عليها وعدم التزامها بضوابط الحجر وتوجهها إلى بنك الدم للتبرع.