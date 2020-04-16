شكرا لمتابعة خبر عن هاشتاق “عمر البرماوي عدو للوطن” يتصدر الترند ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تصدر هاشتاق #عمر_البرماوي_عدو_للوطن ، الترند على موقع التواصل الاجتماعي تويتر في السعودية .

وأعاد المغردون تداول تغريدات قديمة منسوبة للكشاف عمر فريد عالم ، أشاروا إلى أنها تمثل إساءة وكذلك تحريض .

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ومن بين هذه التغريدات ما تداوله المغردون يقول عمر : ” شعار رابعة هو شعار تضامن مع شهداء مصريين اتقتلوا برصاص العسكر والداخلية مش شعار حزب ولا جماعة ولا حركة” .

وعلق أحد المغردين عبر الهاشتاق قائلاً : ” هذولا خطر على أمن الوطن لابد من طردهم وارجاعهم لدولتهم” .

مطالبات بالمحاسبة

وأضافت أخرى : ” كذبتهم التي انطلت على البعض والإدعاء بأنهم فارين بدينهم بل فارين بفسادهم وعفنهم لم تعد تنطلي علينا برناوي تربى وأكل من خيرات هذى الوطن هو يحرض ضد الدوله ويتحين الفرص ليقوم بزعزعة أمننا إلى متى ونحن نأوي الثعابين المسمومة” .

فيما طالب المغردون بالقبض على عمر ومحاسبته على هذه التغريدات .

تشكيك

من جانبه علق عمر فريد على الهاشتاق قائلاً : ” ليس من حق أحد التشكيك بولائي لولاة الأمر والوطن ،وإني أوضح في هذه التغريدة الإشكالية التي تعرضت لها أمس واليوم لعدة تغريدات منسوبة ،وبشكل توضيحي على صورة مرفقة، وإن أخطأت وإن ثبت ذلك فـ بيني وبينه حكومتنا العادلة أعزها الله” .