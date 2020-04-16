شكرا لمتابعة خبر عن “كمين محكم وحصيلة أموال ضخمة”.. تفاصيل الإطاحة بـ 4 أشخاص من مروجي تصاريح التنقل والكشف عن هويتهم ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، المقدم شاكر بن سليمان التويجري، بأن المتابعة الأمنية لجرائم التزييف والتزوير أسفرت – بفضلٍ من الله – عن تمكن الجهة المختصة بشعبة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة من الإطاحة بأربعة أشخاص وهم (مواطِنَان ومقيمان من الجنسية المصرية، في العقدين الرابع والخامس من العمر)، وذلك بعد توفر المعلومات اللازمة عن ترويجهم لبيع تصاريح تنقلٍ خلال فترة منع التجول بقيمة (3000) ريال للتصريح الواحد.

وأوضح أنه تم القبض عليهم في كمينٍ محكم وضبط بحوزتهم (31) تصريحاً مزيفاً بأسماء مطابقة لما تم الاتفاق عليه بقيمة (93000) ثلاثة وتسعين ألف ريال، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم أقرّوا بتزييفهم لنماذج التصاريح، مستغلين بذلك الإجراءات الاحترازية المتخذة للحد من تفشي فيروس كورونا لغرض الكسب المادي غير المشروع.

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وأشار إلى أنه قد جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية لإحالتهم إلى النيابة العامة.