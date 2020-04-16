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عدن - ياسمين التهامي - " كوارث سببتها الامطار و تتجاهل مناشدات المواطنين شاهد !

في ظل ترفض سلطات محافظ شبوه ، بن عديو ، إصلاح الطرقات الرئيسية في مديريات شبوه بينها الخط الدولي جراء السيول والأمطار الغزيرة التي شهدتها المحافظة.

وقالت مصادر محلية أن السيول الغزيرة أدت إلى قطع الخط الدولي الذي يربط المحافظة مع بقية المحافظات الجنوبية وسط تجاهل المحافظ لمناشدات المواطنين.

جديد اب برس

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وبحسب المصادر المحلية فإن الأمطار الغزيرة جرفت ردمية جسر عرقة، في الخط الساحلي الدولي وتوقف حركة السير.

ويعتبر الجسر همزة الوصل والشريان الرابط بين محافظة شبوة في الخط الساحلي والمحافظات الأخرى، مثل عدن، ومحافظة حضرموت.

وترفض سلطات المحافظ بن عديو القيام بإي إجراءات من شأنها تقليل خسائر السيول والأمطار وإغاثة المواطنين ، رغم مناشداتهم.

وبحسب المصادر فإن شركة الغاز المسال هي من قامت بإصلاح الجسر بعد جرف بالأمطار الغزيرة التي شهدتها المحافظة في مارس الماضي بعد أن رفضت سلطات بن عديو إصلاحه رغم أنها مسؤوليتها.